Žiniasklaida: „Detono“ gamyklos nebus vystomos šiame rajone – ieškoma naujos vietos

„Detonas“ planuoja pastatyti vieną gamyklą, taip pat – labiau laboratorinio pobūdžio objektą, turintį ir gamybinių pajėgumų.
Portalo duomenimis, vienam projektui bendrovė jau yra sulaukusi bankų pasiūlymų, dėl kito pokalbiai su finansų institucijomis dar tęsiami.
Anksčiau teigta, kad planuojama investicija gali viršyti 100 mln. eurų, o jai įgyvendinti prireiktų 3–4 metų. Gamyklai ir laboratorijai reikalingos apsauginės teritorijos, pylimai ir kiti reikalavimai priklausys nuo galutinių projekto apimčių bei technologinių sprendimų.
Anot susisiekimo ministro patarėjo Luko Paškevičiaus, pernai gruodį Juro Taminsko įsakymu „Detonui“ buvo iškeltas lūkestis prisidėti prie nacionalinės gynybos pramonės vystymo bei NATO partnerių tiekimo grandinės.
Įsakyme taip pat pabrėžta, kad bendrovės veiklos inovacijos, gamybiniai pajėgumai ir patirtis sprogmenų srityje turėtų būti panaudojami stiprinant Lietuvos strateginius pajėgumus.
Ministerijos nuomone, ateityje karinių sprogmenų gamyklos galės išaugti į kompetencijų centrus, skirtus ne tik pramonei, bet ir moksliniams tyrimams.
Šiuo metu pagrindinis bendrovės gaminamas skystas emulsinis sprogmuo yra „Detonit“, gaminamas ir kitas sprogmuo „DetForce“ – jų gamyba yra visiškai automatizuota. Bendrovė gaminamus sprogmenis naudoja karjeruose smulkinti uolienai – dolomitui ir klintims. Dalį sprogmenų ir sprogdinimo priemonių „Detonas“ importuoja.
Skaičiuojama, kad Pakruojo rajono bendrovė užima iki 80 proc. Lietuvos uolienų gręžimo, sprogdinimo darbų sektoriaus.
Praėjusių metų „Detono“ finansiniai dokumentai dar nepateikti. Tiesa, Registrų centro duomenimis, bendrovės 2024 m. pajamų apimtis viršijo siekė 5 mln. eurų, grynasis pelnas 900 tūkst. eurų, o EBITDA – 1,36 mln. eurų. Įmonėje dirba 48 žmonės.
