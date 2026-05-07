Žiniasklaida: KAM konkursas neįvyko – atskleidė priežastis

Portalui ministerija nurodė, kad toliau laikosi „principingos pozicijos“, jog kelio defektai privalo būti pašalinti pilna apimtimi ir valstybei nepatiriant jokių papildomų išlaidų.
„Jūsų minimas pirkimas buvo tarptautinis, jame galėjo dalyvauti ir užsienio įmonės. Pirkimas baigtas pagal VPĮ 29 str. 2 d. 2 p. (kai atmetami visi pasiūlymai)“, – teigiama komentare.
Visgi KAM nepaaiškino, dėl kokių priežasčių visi šie siūlymai buvo atmesti.
Anot ministerijos atstovų, artimiausiomis savaitėmis visuomenei bus pristatytas konkretus sprendimo būdas, leisiantis defektus pašalinti kuo skubiau, pilna apimtimi ir be papildomų išlaidų valstybei
Šis konkursas paskelbtas šių metų sausio pabaigoje, jį organizavo ministerijai pavaldi Infrastruktūros valdymo agentūra.
Remiantis ekspertizės rezultatais, turėjo būti sprendžiama, ar brokuotas kelias bus taisomas, ar tiesiamas iš naujo.
ELTA primena, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo, dar 2023 metais, pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
