„Citus“ pradeda beveik 43 mln. eurų vertės projektą: iškils kvartalas su meno instaliacijomis

Retas radinys rinkoje
Buvusioje industrinėje teritorijoje bus formuojama visiškai nauja gyvenamoji aplinka, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas architektūriniam vientisumui ir vizualiajam menui. „Citus“ direktorius Šarūnas Tarutis teigia, kad funkcionalus suplanavimas šiandien tampa savaime suprantama higiena, o pirkėjų pasirinkimą vis dažniau lemia emociniai veiksniai.
„Jaučiame, kad pirkėjams vis svarbiau tampa ne tik tai, kas yra buto viduje, bet ir ką jie mato bei jaučia vos įžengę į kvartalą. Ieškoma estetikos, įdomesnių, stilingų sprendimų. Žmonės nori aplinkos, kuri įkvepia, todėl į projektą integravome meną – nuo laiptinių iki kiemo erdvių“, – sakė Š. Tarutis.
„CITUS Arti“ projekto laiptines puoš Vilniaus dailės akademijos studentų darbai, o kieme iškils meninės instaliacijos bei didelio formato specialiai sukurta skulptūrinė siena. 290 erdvių kompleksas suplanuotas taip, kad užpildytų kokybiško, šiuolaikinius energinio efektyvumo standartus atitinkančių būstų nišą šiame rajone.
Statybų tempas ir tvarumas
Darbus „Citus construction“ pradeda jau šį mėnesį. Projektas, kuris iškils Panerių g. 49, bus vystomas dviem etapais: pirmojo užbaigimas numatomas 2028 m. pradžioje. Visi pastatai atitiks A++ energinio naudingumo klasę, fasadams bus naudojama ilgaamžė klinkerio ir dažyto betono apdaila. Po pastatais suplanuota požeminė parkavimo infrastruktūra su elektromobilių įkrovimo stotelėmis.
Kvartalą sudarys penkių pastatų ansamblis (nuo 5 iki 9 aukštų). Planuojama būstų pasiūla bus įvairi: nuo kompaktiškų 23 kv. m „studio“ tipo butų iki erdvių 91 kv. m keturių kambarių butų.
Tai jau antrasis bendrovės projektas šioje Vilniaus dalyje – 2025 m. įmonė sėkmingai pradėjo vystyti projektą „CITUS Tyzenhauz“ šalia Aušros vartų. „CITUS Arti“ bus įsikūręs strategiškai patogioje lokacijoje: pėsčiomis pasiekiamas Senamiestis, Vingio parkas bei transporto mazgai, o automobiliu – Vilniaus vakarinis aplinkkelis ir oro uostas.
