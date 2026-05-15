Ministerija siūlo nepritarti Girskienės idėjai dėl savivaldybių būsto pardavimo

Ministerija siūlo Vyriausybei nepritarti tokiems Seimo narės „valstietės“ Ligitos Girskienės siūlymams. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas.
Parlamentarė siūlo, kad nuo 2027 metų tokie sandoriai būtų leidžiami, kai nuomininkas be pertraukų gyventų bute bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų.
Ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto, tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą neatsižvelgiant į jų finansinę padėtį.
„Esamas savivaldybių socialinio būsto fondas yra nepakankamas, o eilėje laukia daugiau nei 10 tūkst. asmenų. Fondo plėtra nėra pakankamai sparti – 2023-2024 metais savivaldybėse parduota daugiau nei 600 savivaldybės būstų, o įsigyta – maždaug 200 būstų“, – nurodoma ministerijos išvadoje.
„Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens bei šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius“, – priduria ministerija.
Savivaldybių asociacija nurodo, kad priėmus pataisas išaugtų administracinė našta, tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) sako, kad tokie siūlymai gali būti ydingi antikorupciniu požiūriu, nes nenustačius būsto pardavimo sąlygų ir kriterijų savivaldybėms suteikiama pernelyg plati diskrecija spręsti dėl jo pardavimo.
Pataisas parlamentarė registravo dar 2023 metais, tačiau Seimas po pateikimo jos iniciatyvai nepritarė ir grąžino tobulinti. Patobulintą projektą Seimas iš antro karto priėmė svarstyti.
