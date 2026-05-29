Nuo stiuardesių iki programuotojų: biologinis laikrodis ir profesija diktuoja būsto langų kryptį

„Tradicinis klausimas „ar langai į pietus?“ naujų butų rinkoje nebėra lemiamas. Kaip architektė, pastatų ir erdvių projektavimą visada matau per žmogaus kasdienybės scenarijus. Šiuolaikinis pirkėjas nori, kad būsto erdvė turi tarnauti jo asmeniniam ritmui. Tam tikrų profesijų atstovams ar šeimoms intensyvi pietinė saulė kartais tampa ne privalumu, o iššūkiu, kurio jie sąmoningai vengia“, – sakė architektė ir NT plėtros bendrovės „Citus“ plėtros vadovė Aušrinė Sinkevičienė.
Ekspertė pritaria – modernūs sprendimai, tokie kaip pažangios vėsinimo, vėdinimo sistemos ir kokybiški langai, leido architektams pilnai suvaldyti pastatų mikroklimatą, todėl šiandien langų orientacijos pasirinkimas tapo grynai emociniu ir praktiniu pirkėjo sprendimu.
Kokią kryptį renkasi skirtingi miestiečių tipai ir kaip ji diktuoja interjero taisykles?
Šiaurinė pusė – rojus „naktiniams paukščiams“ ir mažiausiems šeimos nariams
Didžiausias mitas, su kuriuo architektams tenka susidurti – kad šiaurinė pusė yra tamsi ir niūri. Moderniuose daugiabučiuose, kur langų plotai yra maksimaliai išdidinti, šiaurė dovanoja kai ką neįkainojamo – tolygią, ramią ir nevarginančią šviesą.
Pasak A. Sinkevičienės, šiaurinę arba šiaurės vakarų kryptį ypač tikslingai medžioja specifinių, naktinių ar hibridinių profesijų atstovai.
„Mūsų praktikoje pasitaiko klientų, pavyzdžiui, aviacijos darbuotojų – skrydžio palydovų, pilotų, taip pat medikų ar renginių organizatorių, kurių darbo ritmas nesutampa su standartine diena. Grįžus po naktinės pamainos ar ilgo skrydžio ankstų rytą, agresyvūs, tiesmuki saulės spinduliai miegamajame tik trikdo miego kokybę. Jiems reikia vėsios, ramios erdvės, kurioje organizmas galėtų kokybiškai pailsėti bet kuriuo paros metu“, – pasakojo „Citus“ architektė ir plėtros vadovė.
Kita grupė, kuriai šiaurinė kryptis architektūriškai tampa vis patrauklesnė – sąmoningos jaunos šeimos, planuojančios vaikų kambarius. Šiaurinė šviesa yra pati stabiliausia, ji nesukuria aštrių kontrastų ir gilių šešėlių. Tai idealios sąlygos vaiko akims, kai kambaryje ruošiami namų darbai, skaitoma, piešiama ar žaidžiama kompiuteriu. Be to, šie kambariai pavasario ir vasaros popietėmis neperkaista.
Interjero dizaineris Marius Morozovas šiauriniuose kambariuose rekomenduoja rinktis šiltesnius sienų atspalvius, nes jie suteikia daugiau jaukumo ir kompensuoja vėsesnę natūralią šviesą, tačiau pabrėžia, kad viskas priklauso nuo žmogaus poreikių ir gyvenimo būdo. Vieni mėgsta itin šviesias erdves, kiti ieško ramesnės ir tamsesnės atmosferos poilsiui.
Rytinė saulė – „vyturiams“ ir natūralaus žadinimo ritualams
Būstus, kurių langai žvelgia į rytus, dažniausiai renkasi tie, kurių rytas prasideda anksti ir su energijos užtaisu. Tai žmonės, kuriems svarbu nubusti kartu su gamta.
„Rytinė kryptis yra emocinio pasirinkimo reikalas. Ją renkasi tie, kuriems tobulas šeštadienis prasideda nuo jogos kilimėlio saulės spinduliuose arba lėto kavos puodelio prie virtuvės salos, kol miestas dar tik bunda. Architektūriškai pirmoji rytinė šviesa veikia kaip natūralus žadintuvas, suteikiantis impulsą visai dienai“, – sakė A. Sinkevičienė.
Pasak interjero specialisto, rytiniuose kambariuose labai gražiai atsiskleidžia natūralūs ir pasteliniai tonai, o rytinė saulė sukuria gaivos ir švaros pojūtį.
„Daug žmonių specialiai renkasi rytinę šviesą, nes mėgsta rytinę kavą su tekančia saule ir vakarais nenori kaitrios šviesos namuose. Todėl svarbiausia ne taisyklės, o tai, kaip žmogus nori jaustis savo namuose“, – sakė M. Morozovas.
Pietūs ir vakarai – namų biurams ir miesto dinamikai
Pietvakarių kryptis išlieka populiari tarp tų, kurie namuose praleidžia didžiąją dienos dalį, pavyzdžiui, laisvai samdomų specialistų, programuotojų ar kūrybininkų, dirbančių iš namų biuro. Jiems svarbu, kad natūrali šviesa patalpoje išliktų kuo ilgiau.
Taip pat ši kryptis idealiai tinka erdvioms svetainėms, kuriose vakarais susirenka visa šeima ar priimami svečiai – besileidžianti saulė sukuria jaukų, šiltą scenarijų vakarojimui po darbų.
Interjero dizaineris išskiria, kad pietiniuose ir vakariniuose kambariuose galima drąsiau naudoti tamsesnes spalvas ir ryškesnius akcentus, nes saulė juos natūraliai pagyvina. Kartais individualių sprendimų prireikia nestandartiniams langams. Vieni klientai renkasi visiškai tamsias užuolaidas, kiti lengvus permatomus audinius. Svarbiausia kuo labiau išsaugoti natūralią dienos šviesą, nes ji stipriai veikia žmogaus savijautą ir nuotaiką.
Kaip pasirinkti teisingai?
Užuot aklai sekus universaliomis rekomendacijomis, NT ekspertai pataria prieš perkant butą atlikti paprastą testą – vizualizuoti savo asmeninį idealios dienos scenarijų.
„Mes, architektai, visada raginame klientus negalvoti apie būstą žiūrint tik į standartinį brėžinį. Būstas yra trimatė erdvė, kurioje šviesa vaidina pagrindinį vaidmenį. Pagalvokite, kur jūs norite matyti saulę – pusryčiaudami, o gal tik grįžę po ilgos darbo dienos? Geriausias ir vertingiausias butas yra tas, kurio šviesos dinamika idealiai sutampa su jūsų vidiniu ritmu ir gyvenimo būdu“, – reziumavo „Citus“ architektė ir plėtros vadovė A. Sinkevičienė.
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