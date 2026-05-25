Pašilaičiuose iškils naujas kvartalas su padelio, tinklinio ir krepšinio aikštelėmis

Naujo kvartalo statybų darbai bus įgyvendinami trimis etapais. Pirmajame etape, kurio statybas planuojama užbaigti 2027 m. III ketvirtį, bus pasiūlyti 149 butai. Visas projektas, kurį sudarys šeši daugiabučiai namai su 223 požeminėmis ir 97 antžeminėmis automobilių stovėjimo vietomis, turėtų būti galutinai užbaigtas 2030 m. III ketvirtį.
„Šis projektas žymi naują etapą miesto plėtros žemėlapyje. Tai, kad pradedame kurti iki šiol neurbanizuotoje teritorijoje, mums suteikia galimybę viską planuoti „nuo nulio“, vadovaujantis naujausiomis Vilniaus architektūros gairėmis, o ne taikytis prie senos statybos. Mūsų tikslas – pasiūlyti būsto koncepciją, kurioje kokybiškas gyvenimo būdas tampa prieinamas kur kas platesniam ratui žmonių. Šalia planuojama Šiaurinė gatvė ir nauja mokykla leidžia mums formuoti rajoną, kuriame visa infrastruktūra yra iš anksto apgalvota ir atsiranda kartu su gyventojais“, – sakė „Citus“ direktorius Šarūnas Tarutis.
Pasak „Citus“ analitikų, Pašilaičiai vertinami kaip viena greičiausiai augančių Vilniaus vietų, kurioje per pastaruosius ketverius metus gyventojų skaičius padidėjo 11 proc. Ši lokacija tampa vis patrauklesnė dėl puikiai išvystytos infrastruktūros, o turto vertė nuosekliai auga. Vien per pastaruosius metus būsto kainos rajone kilo 14,3 proc.
„CITUS Kadrai“ gyventojų bendruomenę iš viso sudarys 411 butų kaimynai. Butų pasiūla suplanuota atsižvelgiant į įvairius poreikius: nuo kompaktiškų 1 kambario (24–27 kv. m) būstų iki erdvių 4 kambarių (77–78 kv. m) apartamentų šeimoms.
Sporto zonos ir gyvūnų priežiūros stotelė
Pagrindine projekto ašimi tapo išskirtinis dėmesys gyventojų aktyvumui ir bendruomenės kūrimui, todėl didelė dalis investicijų nukreipta į unikalią laisvalaikio zoną.
„Didžiausia prabanga šiandienos vilniečiui yra laikas, kurį jis gali skirti sau, kartu derindamas karjerą, šeimą bei sveiką gyvenseną. Todėl projekte suplanuotas platus spektras sprendimų: nuo padelio kortų, krepšinio bei tinklinio aikštelių iki sporto treniruočių zonos bei šildomo kupolo. Kieme bus kasdienę rutiną palengvinančios detalės: dviračių remonto ir plovimo stotelės, speciali zona gyvūnų priežiūrai“, – pasakojo Š. Tarutis.
Projekte numatyta net 30 komercinių patalpų pirmuose aukštuose, kuriose galės įsikurti kavinės, parduotuvės ar grožio paslaugų atstovai. Be gausių pramogų erdvių, ypatingas dėmesys skirtas ir būstų kokybei: kiekvienas butas atitiks A++ energinio efektyvumo klasę ir turės įrengtą individualią rekuperacijos sistemą.
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