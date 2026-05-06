Povilauskas: NT rinkoje pasiektas aktyvumo pikas

„Matosi, kad rinkos aktyvumas stabilizavosi. Per pirmąjį ketvirtį iš esmės sandorių skaičius buvo labai panašus, kaip ir pernai. (...) Jeigu sudėsim sausio–balandžio duomenis, tai bendras sandorių skaičius rinkoje buvo 2 proc. didesnis, lyginant su praėjusiais metais. Mes turbūt jau esame pike aktyvumo ir sparčiau augti sandoriams turbūt tų galimybių ir labai nėra“, – SEB prognozių pristatyme trečiadienį kalbėjo Tadas Povilauskas.
Anot jo, panašūs būsto pardavimai turėtų išsilaikyti ir antrąjį ketvirtį.
„Kainos yra padidėjusios labai stipriai, įperkamumas yra sumažėjęs, šiek tiek pradeda, matyt, gąsdinti ir palūkanų normos. (...) Nešnekam apie nuosmukį, tiesiog rinka stabilizuojasi. Tai yra geras ženklas. Tiek antrinė, tiek pirminė rinka yra aktyvios, natūraliai išliks ir antrąjį ketvirtį didelis sandorių skaičius, bet kalbėti apie dar didesnį augimą, manau, tų kalbų jau gerokai mažiau ir skaičiai to neberodo“, – sakė SEB ekonomistas.
T. Povilausko teigimu, tikėtina, kad piką pasiekė ir būsto kainų augimas.
„Jeigu žiūrėsim įvairius šaltinius – „Ober-Haus “duomenimis, kovo mėnesį (kainų – BNS) metinis pokytis buvo virš 10 proc. Ir ar gali būti dar daugiau? Pasižiūrėsim. Balandį-gegužę tas pokytis gali būti didesnis, bet vėlgi skaičiuojant su stabilizuojančiu sandorių skaičiumi manau, kad mes turim irgi piką metinio kainų augimo“, – prognozavo T. Povilauskas.
Tuo metu kalbėdamas apie sostinėje balandį fiksuotą rekordinę – daugiau nei 1 tūkst. – naujų būstų pasiūlą, banko atstovas tai siejo su pasiektu rinkos aktyvumo piku.
„NT vystytojai dabar išsitraukė viską, ką turi. Pensijų pinigai įkrito, jaučiama, kad pikas yra dabar ir kad reikia dabar leisti pardavinėt maksimaliai kiek įmanoma, nes vėliau gali būti ir mažiau pirkėjų“, – teigė ekonomistas.
BNS rašė, kad Registrų centro duomenimis, Lietuvoje sausį-balandį įregistruota 42,8 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių – 6,1 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku. Būstų pardavimai šalyje augo 0,6 proc. iki 11,7 tūkst., o vien balandį – 3,2 tūkst. – 1,4 proc. mažiau nei prieš metus ir 12,2 proc. daugiau nei kovą.
Tuo metu NT plėtros bendrovės „Inreal“ duomenimis, balandį sostinės pirminėje rinkoje parduoti 559 būstai – 14 proc. daugiau nei kovą ir trečdaliu daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
NT įmonių skaičiavimais, nuo praėjusių metų rudens Vilniuje per mėnesį vidutiniškai parduodami apie 550 naujos statybos būstai, o rinka yra subalansuota.
Naujausi komentarai