Prašyti paramos būstui įsigyti – viena diena: paskelbė, kas į ją gali pretenduoti

Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamą būsto kreditą arba subsidiją bus priimami 9–16 val. arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
„Valstybės parama būstui įsigyti padeda jaunoms šeimoms, žmonėms su negalia, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams lengviau žengti svarbų žingsnį ir kurti savo namus Lietuvoje“, – pranešime sakė ministrė Jūratė Zailskienė.
Valstybės iš dalies kompensuojamo kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkst. eurų, šeimai – 87 tūkst. eurų, nuosavo būsto rekonstrukcijai – 35 tūkst. eurų.
Tuo metu jaunoms šeimoms be vaikų gali būti suteikta 15 proc. subsidija, šeimoms su vienu vaiku – 20 proc., su dviem vaikais – 25 proc., su trimis ir daugiau vaikų – 30 procentų.
30 proc. subsidija taip pat taikoma asmenims su negalia arba šeimoms, kuriose neįgaliųjų yra, asmenims iki 36 metų, kurie buvo likę be tėvų globos ir jų šeimoms, bei vienišiems tėvams.
Prašymus žmonės gali teikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS). Jie taip pat gali būti įteikti savivaldybėje, paštu, elektroniniu paštu arba per kurjerį.
Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų dydžių.
