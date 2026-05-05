Rudzkis: tai kol kas neturėjo reikšmingos įtakos NT rinkai

Vien balandį įvyko 12,3 tūkst. sandorių – 11,6 proc. daugiau nei prieš metus (11 tūkst.) ir 18,9 proc. daugiau nei kovą (10,4 tūkst.), antradienį skelbia Registrų centras.
„Šių metų pradžia šalies NT sandorių rinkoje bent jau kol kas atrodo pakankamai stabiliai, nepaisant įvairių geopolitinių iššūkių. Panašu, kad pasaulinės žaliavų rinkos dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose pamažu stabilizuojasi ir tai kol kas neturėjo reikšmingos įtakos NT rinkai“, – pranešime teigė Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
„Neatmestina, kad NT rinką jau veikia ir iš antrosios pensijų pakopos gyventojų atsiimtos lėšos, kurių dalis nukreipiama investicijoms į NT“, – pridūrė jis.
Šiemet šalyje įregistruota 11,7 tūkst. butų pardavimų – 0,6 proc. daugiau nei prieš metus, o vien balandį – 3,2 tūkst. – 1,4 proc. mažiau nei prieš metus ir 12,2 proc. daugiau nei kovą.
Per keturis mėnesius parduota 3,8 tūkst. individualių namų – 5,7 proc. daugiau nei pernai, o balandį – 1,1 tūkst. – atitinkamai 13,4 proc. ir 17,2 proc. daugiau.
Tuo metu sausį-balandį parduota 19,7 tūkst. žemės sklypų – 5,2 proc. daugiau nei pernai, o vien ketvirtąjį metų mėnesį – 5,8 tūkst. – atitinkamai 16,3 proc. ir 22 proc. daugiau.
