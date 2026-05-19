Tęsiasi „CITUS Radio City“ plėtra: į Kauno pasiūlos rinką įsiliejo 104 nauji loftai

Pasiūla orientuota į tuos, kurie ieško būsto su vaizdu į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, Žemaičių gatvę arba ramų vidinį kiemą. Nauji loftai papildo jau sėkmingai įgyvendintas projekto dalis, kurių metu parduota 291 erdvė.
„Kauno rinkoje matome išliekantį poreikį nestandartiniam būstui centrinėje miesto dalyje. Šiuo etapu siekiame išlaikyti multifunkcinio kvartalo koncepciją, kurioje derinamos gyvenamosios, paslaugų ir darbo erdvės“, – teigė „Citus“ direktorius Šarūnas Tarutis.
Plėtotojas pabrėžia, kad projekto gyvybingumą palaiko jau veikianti komercinė ekosistema: pirmajame etape įsikūrė sveikatos klinika, maitinimo įstaigos, kūrybinės studijos bei kitos paslaugų įmonės.
Naujieji loftai pasižymi industrinei architektūrai būdingais elementais: didžiuliais langais ir daugiau nei 4,5 m aukščio lubomis, leidžiančiomis kurti nestandartines erdves per du aukštus.
Projekto išskirtinumu išlieka gausiai apželdintas stogas, kuris taps pagrindine laisvalaikio erdve visiems įsikūrusiems. Čia suplanuoti apžvalgos takeliai, 360 laipsnių kampu atsiverianti Kauno panorama, poilsio zonos ir net padelio aikštelė.
Nors „CITUS Radio City“ kyla iš buvusios radijo gamyklos, techniškai objektas atitinka naujos statybos standartus. Konversijos metu išsaugomos ir stiprinamos autentiškos konstrukcijos, o tai yra ne tik tvarus požiūris į miestą, bet ir statybų efektyvumo garantas. Visame komplekse diegiamos šiuolaikiškos inžinerinės sistemos, užtikrinančios aukštą energinį naudingumą.
Visų etapų įgyvendinimą planuojama užbaigti 2028 m. viduryje.
