Autobuso vairuotojui – stebėtojo pareigos

MAN autonominį autobusą sukūrė bendradarbiaudama su technologijų partneriu ADASTEC. Šiuo metu atliekami išsamūs autobuso bandymai uždaroje teritorijoje.
Po bandymų autonominis elektrinis autobusas turėtų važiuoti Miuncheno gatvėmis – iš pradžių be keleivių. Šie važiavimai bus paskutinis bandymų realiomis sąlygomis etapas. Rudenį MVG planuoja pradėti oficialius bandymus su atrinkta naudotojų grupe.
„Transporto priemonė, be kita ko, vairuos, didins greitį, stabdys ir signalizuos savarankiškai. Autobuse bus vairuotojas, kuris stebės sistemas“, – aiškino MAN autobusų strategijos vadovas dr. Michaelas Rothas.
Autobuse „Lion’s City 12 E“ įrengta automatinio vairavimo sistema (ADS), integruota į transporto priemonės elektroniką. Yra penki LiDAR jutikliai, šeši RADAR, aštuonios vaizdo kameros ir GNSS (pasaulinė navigacijos palydovų sistema), rašoma busworld.org.
MINGA tyrimų projektas Vokietijoje vykdomas nuo 2023 m. Jame dalyvauja šešiolika partnerių iš valdžios institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų ir pramonės atstovų. Tikslas – integruoti automatizuotus ir sujungtus mobilumo sprendimus į esamą transporto sistemą ir spręsti pagrindinius klausimus, susijusius su technologijomis, reguliavimu, ekonomiškumu, prieinamumu ir eksploatavimu.
Projektą iki 2027 m. vidurio maždaug 13 mln. eurų finansuoja Federalinė transporto ministerija.
MINGA projekto išvados tiesiogiai įtrauktos į būsimų transporto priemonių kartų kūrimą. MAN jau daugelį metų dirba su autonominiais autobusais ir planuoja per ateinantį dešimtmetį pristatyti visiškai automatizuotą SAE 4 lygio transporto priemonę, skirtą vežti keleivius mieste. ADASTEC kuria SAE 4 lygio (visiškai automatizuotą) automatizuoto vairavimo programinės įrangos platformą autobusams ir komercinėms transporto priemonėms.
