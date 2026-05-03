Elektromobilių pirkėjams – papildoma finansinė parama

Šiuo metu kvietimo lėšų likutis siekia 2,3 mln. eurų, siekiant užtikrinti priemonės tęstinumą jau suplanuotos ir papildomos lėšos.
„Švaresnis transportas mūsų miestų gatvėse tampa kasdienybe, o ne išimtimi. Matome, kad gyventojų susidomėjimas elektromobiliais auga – šiuo metu vidutiniškai per mėnesį sulaukiame per 600 paraiškų. Svarstantiems apie tokį pirkinį turime gerų žinių: investicijos į elektromobilumą nesustoja, tad artimiausiu metu su Susisiekimo ministerija planuojame skelbti naują kvietimą“, – sakė APVA žaliosios transformacijos departamento direktorė Agnė Markauskienė.
Nuo 2022 m. birželio taikomos finansinio skatinimo priemonės padėjo gyventojams įsigyti apie 10 tūkst. elektromobilių. Yra galimybių gauti finansavimą tiek naujam, tiek naudotam, bet ne senesniam kaip 4 m., elektromobiliui įsigyti.
Įsigijusieji naują elektromobilį gali susigrąžinti 5 tūkst. eurų
Iki šiol didžioji dalis pareiškėjų rinkosi naudotas transporto priemones – iš viso išmokėta paramos maždaug 7 tūkst. naudotų ir 3 tūkst. naujų elektromobilių įsigijimui.
Gyventojai, įsigiję naują elektromobilį, gali susigrąžinti 5 tūkst. eurų, o nusprendę įsigyti naudotą – 2,5 tūkst. eurų. Finansavimas skiriamas tik gryniesiems M1 klasės elektromobiliams. Įkraunamiems hibridiniams ir hibridiniams automobiliams kompensacija neskiriama.
Gauti finansavimą – itin paprasta ir patogu. APVIS svetainėje pareiškėjui pakanka nurodyti savo duomenis ir elektromobilio identifikavimo (VIN) numerį – visa kita informacija automatiškai gaunama iš „Regitros“ registrų. Tokia integracija leidžia sistemoje operatyviai įvertinti transporto priemonės atitiktį finansavimo kriterijams ir sutrumpina procesą iki kelių minučių.
Per beveik ketverius metus APVA jau išmokėjo 32,7 mln. eurų gyventojams, pasirinkusiems elektromobilius. Elektromobilių naudojimą skatinančios priemonės gyventojams Lietuvoje finansuojamos iš ES modernizavimo fondo lėšų. Šiam kvietimui 2022–2026 m. iš viso skirta 35 mln. eurų.
Naujausi komentarai