Gamintojai neriasi iš kailio, užsakovai planuoja pirkinius

Išmaniausias „Volvo“
Visiškai elektrinis vidutinio dydžio visureigis „Volvo EX60“ gaminamas Torslandoje, visai šalia bendrovės pagrindinės būstinės Geteborge.
„Volvo Cars“ paskelbė, kad dėl didelės paklausos didina „EX60“ gamybos apimtį 2026 m. Dėl ambicingų šio modelio pardavimo tikslų planuojama, kad „EX60“ bus vienas svarbiausių Švedijos eksporto produktų.
„Volvo EX60“ užtikrina geriausią savo klasėje, net iki 810 km nuvažiuojamą atstumą viena įkrova, o bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti vos per 16 minučių.
Nauja elektromobilių platforma „SPA3“, baterijų elementų integravimo į kėbulą technologija, „Volvo Cars“ sukurti naujos kartos elektriniai varikliai, nauja baterijų elementų konstrukcija ir „Mega casting“ būdu pagamintos kėbulo dalys prisideda prie didesnio automobilio energijos vartojimo efektyvumo ir nuvažiuojamo atstumo, padeda sumažinti svorį.
„EX60“ – išmaniausias iki šiol sukurtas „Volvo“ automobilis. Pirmą kartą įdiegtas „Google“ dirbtinio intelekto (DI) asistentas „Gemini“ leidžia su visureigiu bendrauti natūraliai, be būtinybės įsiminti konkrečias komandas.
Elektriniame „EX60“ taip pat debiutuoja „Volvo Cars“ sukurtas adaptyvusis saugos diržas – pirmoji tokia pasaulyje saugumo inovacija. Išradimas užtikrina dar išmanesnę ir suasmenintą apsaugą priekyje sėdintiems keleiviams, pritaikydamas įtempimo jėgą prie asmens ūgio, svorio ir sėdėjimo padėties.
Kinams – ilgesni BMW
Pekine surengtoje parodoje „Auto China 2026“ gamintojai pristatė ne vien koncepcinius, bet ir būsimus serijinius automobilius.
Tarp jų – bendros kinų „SAIC“ ir vokiečių „Audi“ bendrovės elektrinis penkių vietų „quattro“ miesto visureigis „E7X“. Anot gamintojų, tai visureigio „Q7“ alternatyva, dėl akumuliatoriaus CATL galinti viena įkrova nuvažiuoti daugiau nei 750 km.
„Volkswagen“ ir kinų įmonė „FAW“ patvirtino, kad nebrangus koncepcinis elektrinis „Jetta X“ bus serijinis, o 2028-aisiais klientai galės įsigyti net penkis šio miesto visureigio modelius.
Bendras kinų „Xpeng“ ir „Volkswagen“ kūrinys – šešių vietų „ID Aura T6“ – aprūpintas ne vien DI įrengimais, bet ir autonominio vairavimo technologijomis.
BMW ir „Mercedes-Benz“ savo gerbėjams Kinijoje pateikė ilgesnes elektromobilių versijas: BMW pademonstravo „Neue Klasse“ sedaną „i3“ ir miesto visureigį „iX3“, „Mercedes-Benz“ – šešių vietų „GLC EV LWB“.
Brangus, nes „Ferrari“
„Ferrari“ kol kas nepatvirtino, kiek kainuos šio gamintojo pirmasis elektromobilis „Luce“, tačiau, „Bloomberg“ duomenimis, preliminari kaina turėtų būti 550 tūkst. eurų.
Anot „Motor1“, jeigu prognozė pasitvirtins, keturių nepriklausomų elektros variklių varomas (bendra galia – per 1 000 AG) „Luce“, kurio premjera numatyta gegužę, taps kol kas brangiausiu serijiniu elektromobiliu pasaulyje.
„Ferrari“ savo ruožtu prasitarė, esą „Luce“ kaina, kurią paskelbė „Bloomberg“, tikriausiai bus 10 proc. didesnė arba mažesnė.
