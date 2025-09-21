Geriausias hečbekas: ką renkasi Lietuvos vairuotojai?

Milžiniškas pasirinkimas
Dairydamiesi naudoto populiariausio dydžio hečbeko, be jokios abejonės, pagalvojame apie „Volkswagen Golf“. Tačiau ir be šio Vokietijos autopramonės etalono, kuris Lietuvoje dėl populiarumo neretai yra brangesnis nei konkurentai, yra aibė gerų pasirinkimų.
Lietuvoje itin populiari ir patikima „Toyota Auris“, jos tėvynainiai iš Japonijos „Honda Civic“ ir „Subaru Impreza“. O kur dar „Ford Focus“, „Seat Leon“, „Hyundai i30“, „Mazda 3“, prancūziški „Peugeot 308“ ir „Renault Megane“, itališki „Alfa Romeo Giulietta“ ar „Fiat Tipo“? Kaip susigaudyti, kuris iš šių automobilių tinkamiausias, kurio savybės labiausiai atitinka jūsų poreikius ir kuris bus įperkamas?
Į šiuos klausimus atsakė atsiliepimų ir skelbimų svetainės autoasas.lt specialistai. Tai jie padarė remdamiesi Lietuvos vairuotojų patirtimi ir išskirdami jų paminėtus pagrindinius šių automobilių privalumus bei trūkumus. Skaitytojų dėmesiui pateikiami penkių geriausiai šioje klasėje vertinamų automobilių įvertinimai. Kadangi Lietuvoje įregistruojamų automobilių amžiaus vidurkis yra apie 10 metų, reitinge minimi panašaus senumo modeliai.
Nykštukas iš Korėjos
Geriausiųjų penketą pradeda Pietų Korėjoje gaminamas „Kia Cee’d“ (JD). Gamintas nuo 2012 iki 2018 m. modelis turi hečbeko ir universalo kėbulą ir benzininius bei dyzelinius 1,4–1,6 l variklius.
Vairuotojų 3,8 balo iš 5 galimų vertinimas automobilis skelbimuose kainuoja nuo 3,7 tūks. iki 13 tūkst. eurų. Savininkai nurodo, kad „Kia Cee’d“ yra patikimi, dažniausiai keičiamos tik eksploatacinės medžiagos (tepalai, stabdžiai, filtrai). Varikliai laikomi ilgaamžiais. Gali pasitaikyti geros komplektacijos. Ergonomiška vairuotojo vieta, aiškus valdymo mygtukų išdėstymas, patogus valdymas. Vidutinės degalų sąnaudos dyzeliniams varikliams yra 5–6,5 l/100 km, benzininiams apie 6–7,5 l/100 km.
Korėjietiški automobiliai atrodo šiuolaikiškai tiek iš išorės, tiek iš vidaus, ypač „GT-Line“ versijos. Septynerių metų garantija ir mažesnis nuvertėjimas nei daugelio konkurentų. Draudimo, eksploatacijos ir remonto kaštai dažniausiai nedideli.
Dažniausiai įvardijamas trūkumas – prasta garso izoliacija. Pakaba linkusi greitai dėvėtis. Žema prošvaisa ir žema automobilio priekio konstrukcija – lengva kliudyti bortelius. Pasitaiko problemų su sėdynių, vairo šildymu, galinių langų valytuvais, diržų įtempikliais. Dažni smulkūs elektronikos nesklandumai (valytuvai, lemputės, ekranai, davikliai).
Kai kuriuose modeliuose matoma važiuoklės dalių, ratlankių ir sėdynių tvirtinimų korozija. Plonos kėbulo skardos linkusios deformuotis. Interjero plastmasės neatsparios braižymui, gali barškėti, gana greitai nusidėvi kilimai. Aukštesnio ūgio keleiviams gale gali būti ankšta, kai kuriems trūksta sėdynių reguliavimo galimybių.
„Opel“ klasika
Ketvirtoje vietoje atsidūręs „Opel Astra“ (K) modelis gaminamas jau daugiau nei tris dešimtmečius. Tačiau 4,0 balų įvertinimą gavo naujesnės „astros“ – surinktos tarp 2015 ir 2021 metų.
Kėbulai – hečbekas ir universalas, varikliai – benzininiai 1,4–2,0 l, dyzeliniai 1,3–2,0 l. Kaina Lietuvoje tikrai įkandama: nuo 4,3 tūkst. iki 9 tūkst. eurų.
Pasiteisinę dyzeliniai (ypač 1.6 CDTI) ir benzininiai varikliai pasižymi nedidelėmis kuro sąnaudomis – apie 4,4–6 l/100 km. Automobilis manevringas, su jautriu vairu, stabilus kelyje, gerai jaučiami gabaritai. Gana komfortiškas, neblogai izoliuotas salonas. Optimaliai sukomplektuotas: sėdynės neretai šildomos, net vairas, gera matymo zona vairuotojui, ergonomiškas interjeras. Mygtukų ir valdiklių išdėstymas logiškas ir patogus.
Pasitaiko garso sistemos „užstrigimų“, bagažinės atidarymo, pranešimų apie neprisegtus diržus problemų. Apskritai elektros įrangos kokybė vertinama kaip prastesnė nei konkurentų. Atsiranda rūdžių virš priekinio stiklo, ypač senesniuose modeliuose. Kai kurie savininkai susidūrė su tokiais nepatogumais kaip per kaitriai šildomos sėdynės, didelis turbo variklių vėlavimas („turbo lagas“), vožtuvų dangtelio gedimais, netikslūs kuro sąnaudų rodmenys (visuomet yra apie 0,5 l/100 km mažesni nei realios sąnaudos). Be to, „Opel Astra“ greitai praranda vertę.
Taupumo etalonas
Tiek pat balų, kiek ir „Opel“, gavo trečiąją vietą užėmusi „Mazda 3“ (BM/BN). „Japonė“, gaminta nuo 2013 iki 2018 m., turi hečbeko ir sedano kėbulą.
Varikliai – benzininis 1,5–2,5 l, dyzelinis 2,2 l. Šiuo metu kaina siekia nuo 4,5 tūkst. iki 13 tūkst. eurų.
Smagiai valdomi, stabilūs kelyje, automatinė greičių dėžė ir variklis veikia sklandžiai ir suderintai. Mažos kuro sąnaudos net su galingesniais varikliais (pvz., 2,5 l variklis sunaudoja tik apie 6,1–7,1 l/100 km), efektyvi „i-Stop“ sistema padeda taupyti degalus mieste. Dauguma savininkų teigia, kad automobiliai patikimi, agregatai – ilgaamžiai. Ergonomiškas interjeras, pakankamai komfortiškas kasdieniam naudojimui. Viduje malonios liesti medžiagos, niekas nebarška, geras surinkimo lygis.
Kai kurie vairuotojai skundžiasi lėtu akceleratoriaus atsaku, galios trūkumu, ypač „Skyactiv X“ varikliuose. Sunku nustatyti priežastis, kodėl dažnai genda akumuliatorius ir starteris. Beraktė sistema veikia nenuosekliai, pasitaiko navigacijos ar multimedijos sutrikimų. Galinių sėdynių erdvė ankšta, mažai šviesos dėl mažų langų ir tamsintų stiklų. Prastoka garso izoliacija. Blizgūs plastikai salone greitai braižosi ir susitepa, lengvai pažeidžiama slenksčių apdaila, plastikas traukia dulkes.
Simpatiškasis „vokietis“
Kas gi nežino „Volkswagen Golf“? Vokiškasis modelis (Mk7) surinko 4,3 balo, bet nėra rinkimų lyderis. Antroje vietoje finišavęs „golfas“ gaminamas labai seniai, bet į vertinimą pateko modeliai nuo 2012 iki 2019 m.
Hečbekas ir universalas pasižymi didžiule variklių įvairove – benzininis 1,0–2,0 l, dyzelininis 1,6–2,0 l, elektrinė „e-Golf“ versija, benzinas / elektra 1,4 l. Šiuo metu kaina siekia nuo 4,2 tūkst. iki 19 tūkst. eurų.
Nors dažnos didelės ridos, golfai tarnauja ilgai.
Nedidelės dyzelinių variklių degalų sąnaudos (mieste ~5–7 l/100 km, užmiestyje ~4,5–6 l/100 km). 2,0 TDI ir 1,8 TSI varikliai vertinami už dinamiškumą ir gerą sukimo momentą. Kelyje automobilis stabilus, nuspėjamas valdymas, plati matomumo zona. DSG transmisija greita, sklandžiai perjungia pavaras. Galimos gausios komplektacijos: šildomos sėdynės, navigacija, „Apple CarPlay“, automatiniai žibintai ir valytuvai, „Webasto“ šildytuvas, parkavimo asistentai. Ergonomiškas salono prietaisų išdėstymas ir kokybiškos medžiagos. Puiki garso izoliacija, lyginant su šios klasės automobiliais.
„Nors dažnos didelės ridos, golfai tarnauja ilgai. Universalai ir „Alltrack“ modeliai siūlo daug vietos kroviniams, sulankstomos sėdynės leidžia optimaliai išnaudoti erdvę“, – apibendrino autoasas.lt automobilių analitikas Nerijus Paketūras.
Tiesa, kai kurie savininkai skundžiasi per kietomis sėdynėmis, ypač „Alltrack“ versijoje – ilgesnėse kelionėse tai gali varginti. Vairas ne visada pakankamai informatyvus. Septynių bėgių DSG kartais reaguoja lėtai, kai kuriems vairuotojams nepatinka jos veikimo logika važiuojant mieste. Pasitaiko smulkių elektronikos problemų, pvz., per dažnai perdegančios lemputės, užšąlanti galinė kamera ir bagažinės dangtis, kartais užstringa multimedijos sistema.
Dyzelių trūkumai: reikia periodiškai valyti kietųjų dalelių filtrą važiuojant aukštais sūkiais. Kai kuriems pirkėjams pritrūksta gaunamos vertės už sumokėtus pinigus, kadangi „Golf“ yra brangesnis nei daugelis konkurentų.
Čempionės kerai
Apklausos čempionė – „Honda Civic“ (FC/FK). Japonė, pagaminta tarp 2016 iki 2022 m., gavo net 4,4 balo.
Trijų tipų kėbulai: hečbekas, sedanas ir kupė, variklis benzininis 1,5–2,0 l. Šiuo metu kaina siekia nuo 9,5 tūkst. iki 16 tūkst. eurų.
Visi giria mažas net ir benzino sąnaudas, ypač važiuojant užmiestyje (4,4–6,0 l/100 km), mieste – 7–8 l/100 km. Geras pagreitis, ypač 1,5 l modelyje su turbina, pakankama galia. CVT veikia sklandžiai, kai kurių teigimu net greičiau, nei naudojant mechaninę. Puikus valdymas, jautrus ir tikslus vairas, gera pakaba. Itin talpi bagažinė, daug erdvės ir priekyje, ir gale – tai vienas talpiausių hečbekų savo klasėje.
Ergonomiškos sėdynės. „Civic“ papildoma įranga kainavo mažiau nei pas konkurentus, tad jos pasitaiko dažname modelyje: kameros, LED žibintai, „Apple CarPlay“, aklosios zonos stebėjimas, adaptyvi kruizo kontrolė, avarinis stabdymas.
Tačiau net ir lyderė turi trūkumų. Pirmiausia – prastas garso slopinimas važiuojant didesniu greičiu. Interjero medžiagos vietomis pigios, ne tokios kokybės kaip „Golf“. Pasitaiko barškėjimai salone, lėta ir pasenusi multimedijos grafika.
Žema priekinė dalis, todėl galimi nepatogumai važiuojant per kalnelius ar prie bortelių. Kietoka pakaba važiuojant žvyrkeliais ar nelygiais keliais. Kai kurios detalės (pvz., priekinių jutiklių ir kamerų) labai brangios, keičiant naujomis. Pasitaiko kondicionierių, pavarų dėžės ar multimedijos gedimų. Ne visiems priimtinas agresyvus automobilio dizaino išskirtinumas.
