Įspėja vairuotojus: nuo šeštadienio šioje magistralėje – eismo ribojimai

Pasak bendrovės, eismo pokyčiai įvedami prieš pradedant pagrindinius kelio remonto darbus, kurie startuos jau nuo pirmadienio.
Siekiant užtikrinti kuo didesnę eismo pralaidumą ir saugų transporto priemonių judėjimą, eismas bus organizuojamas pagal „3+1“ schemą – bus išlaikytos po dvi eismo juostos kiekviena kryptimi.
Bendrovės vadovas Martynas Gedaminskas teigia, kad artimiausiu metu visoje šalyje startuosiantys kelių atnaujinimo darbai palies ne vieną svarbų automagistralės ruožą, tad vairuotojams prireiks kantrybės.
„Artimiausiu metu bus tvarkomas apie 5 km ilgio automagistralės ruožas – vairuotojus raginame išlikti atidžius, laikytis eismo ribojimų ir saugoti tiek save, tiek kelyje dirbančius žmones“, – pranešime sakė jis.
Juo atliekant bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai, stiprinamas kelio pagrindas bei atnaujinama dangos konstrukcija. Projekto metu taip pat bus sutvarkyti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos bei eismo saugumo priemones ir kelio ženklinimas.
Kartu bus remontuojamas ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Ramučiai–Martinava viadukas, esantis virš A1 magistralės.
Visus darbus atliks bendrovė „Kauno tiltai“.
