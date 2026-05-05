Įstatymo pataisas dėl senjorų pamėgtų mikrojudumo priemonių pasiūlė tobulinti

Tai numatančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kurias parengė Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas. Parlamentarai projektą grąžino tobulinti. Tokį Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pasiūlymą antradienį palaikė 48 Seimo nariai, prieš buvo 24, susilaikė 16.
V. Fiodorovo teigimu, pasiūlytas reguliavimas leistų vyresnio amžiaus arba judėjimo problemų turintiems žmonėms judėti savarankiškai, pavyzdžiui, nuvažiuoti į parduotuvę.
Pasak jo, siekiant saugumo, šiuo metu griežtai reglamentuojamas visų elektrinių mikrojudumo priemonių, ypač tokių kaip elektriniai paspirtukai, riedžiai, naudojimas, tačiau tai sukūrė tam tikrų nepatogumų – ypač tiems žmonėms, kurie šiomis priemonėmis naudojasi ne kaip pramoga, o kaip būtinybe judėti.
„Tai ypač liečia vyresnio amžiaus žmones – tuos, kurie turi judėjimo sunkumų, kurie dėl naujų taisyklių tokias mikrojudumo priemones yra priversti prasistumti per pėsčiųjų perėjas. Tai ne tik nepatogu, bet yra faktiškai fiziškai neįmanoma, nes tokios priemonės svoris yra apie 100 kilogramų“, – sakė V. Fiodorovas.
Pasak Seimo nario, priėmus pasiūlytas įstatymo pataisas būtų leista važiuoti per pėsčiųjų perėjas tik šių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams. Tačiau draudimas ir toliau galiotų elektrinių paspirtukų, riedlenčių, balansinių vienračių, riedžių vairuotojams.
Projektui oponavę ir jam nepritarę Seimo nariai reiškė susirūpinimą dėl saugumo ir galimų avarijų.
Šiuo metu galiojantis įstatymas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams draudžia važiuoti per pėsčiųjų perėjas.
Naujausi komentarai