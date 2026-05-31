Kelionė vasaroti pajūrin: iš traukinio – į autobusą

Paslauga bus teikiama nuo birželio 5-osios iki rugpjūčio 30-osios. Keleivių laukia naujovės – kasdieniai reisai ir papildomos stotelės.
Maršrutas „Palangos Link“, anksčiau vadintas „Pajūrio ekspresu“, yra jungtinė kelionė traukiniu ir autobusu. Keleiviai, įsigiję vieną bilietą, traukiniu vyksta iki Kretingos, o iš ten kelionę į Palangą tęsia specialiu „LTG Link“ autobusu.
Ankstesniais metais traukinys kursuodavo tik savaitgaliais, tačiau, augant jo populiarumui, šiemet reisai vyks kasdien. Taip pat šią vasarą į pajūrį kursuosiantys traukiniai sustos papildomose stotelėse – Šiauliuose ir Telšiuose.
„Vasara Lietuvoje neatsiejama nuo kelionių prie jūros, todėl kviečiame rinktis patogų ir tvarų būdą ją pasiekti“, – sakė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Darbo dienomis ir savaitgaliais traukinys, važiuojantis maršrutu „Palangos Link“, iš Vilniaus išvyks apie 11 val., sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje, o keleiviai, persėdę į specialų autobusą, Palangą pasieks apie 16 val. Atgaline kryptimi kelionė prasidės apie 17 val., keleiviai į sostinę atvyks šiek tiek po 22 val.
Traukiniai sustos papildomose stotelėse – Šiauliuose ir Telšiuose.
Planuojama, kad, pasibaigus laikiniems elektrifikacijos darbams, kelionė į pajūrį ir iš jo sutrumpės viena valanda.
„Palangos Link“ traukiniuose įrengtos erdvios sėdimos vietos, yra galimybė įkrauti išmaniuosius įrenginius, naudotis belaidžiu internetu, taip pat galima rinktis vietas su staliukais, kartu su savimi vežtis dviračius, augintinius, didesnį bagažą.
Kelionės kaina antra klase iš Vilniaus į Palangą sieks 27,70 eurų, iš Šiaulių – 15,40 eurų, iš Telšių – 9,80 eurų. Bilietams taikomos įprastos lengvatos, o su vaikais keliaujantys tėvai galės pasinaudoti 50 proc. nuolaida visomis savaitės dienomis.
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