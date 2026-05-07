LTG: avarijos padariniai Jiesios geležinkelio stotyje pašalinti

„LTG komandai dirbant traukinio avarijos įvykio vietoje Jiesioje (Kauno raj.), kur nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai, paveikę keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadinę geležinkelių infrastruktūrą europinėje bei plačiojoje vėžėje, eismas šiame geležinkelio ruože pilnai atkurtas“, – rašoma pranešime spaudai.
Keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas–Kybartai–Kaunas, Kaunas–Marijampolė–Kaunas ir Vilnius–Mockava–Vilnius vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sąstatai bei tranzitiniai traukiniai.
„Net ir įvykus tokiam beprecedenčiam įvykiui, komandai pavyko susitelkti ir per maksimaliai trumpiausią terminą atkurti eismą, nors iškelti ant visų geležinkelio kelių apvirtusį lokomotyvą ir pakrautus vagonus, užtikrinant pralaidumą geležinkelio linija, buvo tikrai didžiulis iššūkis“, – pranešime cituojamas LTG grupės laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
Pasak jo, saugumas buvo ir išlieka pagrindiniu prioritetu geležinkeliuose. Tuo metu Kėdainių rajone, Gudžiūnuose eismas taip pat atkurtas. Tiesa, dėl atstatomųjų signalizacijos sistemos darbų, traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu.
Kaip skelbė ELTA, ankstų praėjusio penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną. Dėl incidento buvo sutrikęs traukinių eismas, avarija buvo likviduota šeštadienį.
Šio traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius LRT radijui trečiadienį patvirtino, kad perspėjimo sistema buvo išjungta, todėl jis teigia negalėjęs pastebėti nugriuvusių vagonų.
„LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas savo ruožtu sakė, jog likus savaitei iki incidento Gudžiūnų geležinkelio stotyje, ruože buvo išjungta vagonų aširačių kontrolės sistema (riedmenų automatinės kontrolės sistema, RAKS). Pasak jo, apie sistemos išjungimą pranešė pats gamintojas – Austrijos įmonė.
Kitas incidentas įvyko šeštadienio naktį Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime, Upės gatvėje, kelio Jiesia–Rokai 44 kilometre.
Kauno apygardos prokuratūra, reaguodama į savaitgalį įvykusias traukinių avarijas, pirmadienį pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus. Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyrius taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimus. T. Daukanto teigimu, veiksmų ėmėsi ir Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).
LTG grupė pirmadienį pranešė inicijavusi komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose priežastis. Skelbiama, jog komisiją sudaro visi LTG aukščiausio lygio vadovai ir verslo atsparumo komanda.
Bendrovė taip pat ketina parengti papildomas saugos priemones, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
