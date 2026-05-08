„LTG Link“ įspėja traukiniautojus: dalies kelionių trukmė ilgės apie 30 minučių

Keturiais maršrutais – tarp Vilniaus ir Klaipėdos, Vilniaus ir Šiaulių, Kauno ir Šiaulių, Vilniaus, Rygos ir Talino – kursuojantys traukiniai į galutinę stotį gali atvykti apie 30 min. vėliau nei planuota.
Šie vėlavimai nulemia dalies kitų traukinių eismą, todėl „LTG Link“ atnaujins 7 maršrutų tvarkaraščius: Vilnius–Kaunas, Vilnius–Ryga–Talinas, Vilnius–Klaipėda, Radviliškis–Klaipėda, Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Panevėžys, Kaunas–Šiauliai.
„LTG Link“ pabrėžia, kad keičiant tvarkaraščius nebus panaikintas nė vienas reisas.
Kol keičiami tvarkaraščiai, trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms šiais maršrutais, o ją atnaujinti planuojama kitą savaitę, gegužės 18-20 dienomis.
Kaip rašė BNS, praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai, tuo metu šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai.
