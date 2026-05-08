„LTG Link“ įspėja traukiniautojus: dalies kelionių trukmė ilgės apie 30 minučių (Atnaujinta)

2026-05-08 16:30
BNS inf.

Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja 30 minučių, skelbia LTG keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“.

Keturiais maršrutais – tarp Vilniaus ir Klaipėdos, Vilniaus ir Šiaulių, Kauno ir Šiaulių, Vilniaus, Rygos ir Talino – kursuojantys traukiniai į galutinę stotį gali atvykti apie 30 min. vėliau nei planuota.

Šie vėlavimai nulemia dalies kitų traukinių eismą, todėl „LTG Link“ atnaujins 7 maršrutų tvarkaraščius: Vilnius–Kaunas, Vilnius–Ryga–Talinas, Vilnius–Klaipėda, Radviliškis–Klaipėda, Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Panevėžys, Kaunas–Šiauliai.

„LTG Link“ pabrėžia, kad keičiant tvarkaraščius nebus panaikintas nė vienas reisas.

Kol keičiami tvarkaraščiai, trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms šiais maršrutais, o ją atnaujinti planuojama kitą savaitę, gegužės 18-20 dienomis.

Kaip rašė BNS, praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai, tuo metu šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai.

