Mėgaukitės vasara prie vairo: kokį naudotą kabrioletą rinktis?

Tampa aukso vertės
Emocinis automobilio pirkimas dažniausiai kainuoja žymiai brangiau nei apgalvojus iš anksto apgalvoti. Tačiau kartais spontaniška dovana sau gali suteikti kur kas daugiau grąžos nei tikimės.
Maloniai veidą glostančios saulės vonios, gaiviai švilpiantis vėjas ausyse ir visiškos laisvės pojūtis – tokią pridėtinę vertę gali sukurti automobilis be stogo.
Autoplius.lt portalo specialistai teigia, kad net ir šiuo laikotarpiu įmanoma rasti kokybišką svajonių kabrioletą už 10 tūkst. eurų. Vienas niuansas – delsti, laukiant vasaros, nevertėtų.
Automobilių rinka, kaip ir mada, turi savo ciklus. Žieminį paltą pigiausia pirkti vasarą, o maudymosi kostiumėlį – žiemą. Automobilių su atviru stogu rinkoje viskas vyksta panašiai.
Pigiausi rudenį
Autoplius.lt duomenys rodo, kad kabrioletų kainos žemiausią tašką pasiekia lapkričio–sausio mėnesiais. Tuo metu pardavėjai, nenorėdami tuščiai laikyti automobilių ir taip prigrūstose aikštelėse ir matydami mažą susidomėjimą, yra linkę derėtis.
Tačiau vos tik už lango prasideda tikrasis pavasaris, pirkėjų aktyvumas išauga kelis kartus, o tuo pačiu kyla ir kainos. Lyginant balandį su lapkričiu, to paties modelio kaina gali skirtis nuo 10 iki 15 proc., o vasarą skirtumas dar gerokai išauga.
Naudotas automobilis Lietuvoje vidutiniškai kainuoja apie 10 tūkst. eurų. Kabrioletai – ne išimtis. Ir tai, anot Autoplius.lt ekspertų, yra pakankama suma įsigyti kabrioleta, kuris nebūtų 30 metų senumo „archeologinis projektas“ ir leistų mėgautis geru oru visą šiltąjį sezoną.
10 tūkst. eurų taip pat yra riba, nuo kurios skelbimuose prasideda tikrai įdomūs, modernūs ir patikimi variantai. Investuojant tokią sumą jau galima tikėtis ne tik vėjo plaukuose, bet ir odinio salono, veikiančio kondicionieriaus ir mobilaus stogo, kuris nepraleis vandens per pirmą liūtį.
Žanro klasika
Jei paklaustume automobilių entuziastų, koks kabrioletas yra geriausias visų laikų pasirinkimas, išgirstume begalę atsakymų, tačiau nemaža dalis neabejotinai paminėtų „Mazda MX-5 Miata“.
Kodėl verta rinktis naudotą, bet nesenstantį MX-5? Tai – lengvas, dvivietis galiniais ratais varomas sportinis automobilis, garsėjantis puikiu valdymu, paprasta konstrukcija ir malonumu vairuoti. Tai populiariausias pasaulyje kabrioletas, kurio gamyba siekia net keturias jo kartas (NA, NB, NC, ND). Dabartinis 2026 m. modelis su 181 AG varikliu kainuoja nuo 30 tūkst. eurų. Tačiau senesnių kartų „Miata“ galima rasti už kur kas priimtinesnę kainą.
„Miata“ verta rinktis tiems, kurie vertina ne statusą, o tai, kaip automobilis paklūsta vairuotojo norams. Šio bolido populiarumas pasiekė ir Holivudą. Jo animaciniai personažai šmėkščiojo abiejose „Cars“ filmo serijose kaip ištikimi pagrindinio herojaus Žaibo Makvyno gerbėjai. Meilę „Miata“ mašinoms prisiekinėjo ir veiksmo filmo „Godzila prieš Kong Kongą“ veikėjai, o jie niekų tikrai netaukštų!
Mažiau mechanikos
Už maždaug dešimt tūkstančių eurų Autoplius.lt portale galima rasti ir jau klasika tampančių BMW Z3 arba kiek modernesnių Z4 modelių skelbimų.
Tai – grynakraujai rodsteriai. Ilgas variklio dangtis, sėdėjimas beveik ant galinės ašies ir šešių cilindrų variklio garsas sukuria nepakartojamą patirtį. Z3 modelis po truputį jau tampa kolekciniu, tad jo vertė ateityje turėtų augti. Z4 siūlo kur kas modernesnį važiavimą, daugiau komforto, tačiau mažiau mechanikos pojūčio.
Labiausiai jis tiks tiems, kas ieško laiko patikrinto dizaino ir vokiškos galios derinio. Automobilis ne itin tinkamas lenktynėms, tačiau ilgus vasaros vakarus neabejotinai pavers įsimintinesniais. Legendinis Jamesas Bondas iš garsiosios filmų serijos tai patvirtintų – agentą 007 vadinęs Pierce’as Brosnanas filme „Golden Eye“ niekšus persekiojo vairuodamas BMW Z3.
Misija – įmanoma
Vienas populiariausių pasirinkimų Lietuvoje – trečiosios serijos BMW. E93 modelis išsiskiria tuo, kad turi kietą, trijų dalių sulankstomą metalinį stogą.
Kodėl verta rinktis? Tai mašina – „du viename“. Kietas stogas izoliuoja triukšmą ir geriau išlaiko šilumą nei medžiaginis. Jį uždengus modelis tampa įprastu kupė, todėl juo galima drąsiai naudotis ištisus metus, net ir spaudžiant lietuviškam šalčiui. Be to, tai vienas iš nedaugelio kabrioletų, turinčių keturias visavertes sėdimas vietas.
Jis idealiai tiks kabrioletų gerbėjui, ieškančiam universalumo – galimybės naudotis vienu automobiliu ištisus metus. Garsiajam aktoriui Tomui Criuse’ui tai, ko gero, neaktualu – jis gali sau leisti išlaikyti visą kabrioletų autoparką, tačiau būtent ši įžymybė vairavo E93 filme „Neįmanoma misija“.
Elegancija ar agresija
Jei BMW spinduliuoja agresiją, tai „Audi A5“ yra labiau elegantiškas pasirinkimas. Už 10 tūkst. eurų galima rasti pirmosios kartos kabrioletą minkštu stogu.
A5 interjero kokybė nuo pat pirmojo egzemplioriaus jau buvo neblogame lygyje. Galima rasti modelių su puikia keturių varomų ratų pavara – „Quattro“. Tiesa, medžiaginis stogas, nors ir puiki duoklė klasikai, nėra taip gerai, kaip kietas. Ši mašina tinkama vertinantiems komfortą, kokybiškas interjero medžiagas ir norintiems atrodyti solidžiai.
Kad ir kurių metų gamybos būtų, prižiūrėtas „Mercedes-Benz SLK“ vis dar traukia praeivių žvilgsnius ir yra ne toks retas svečias skelbimų portale, kaip galvotumėte.
Pagrindinis SLK koziris – metalinis stogas, užtikrinantis šilumą ir gerą garso izoliacija žiemą. Kietas stogas automobiliui suteikia galimybę tapti naudojamu visus metus. Žinoma, jei kasdien užtenka dviejų sėdimų vietų. Tarp tokių buvo atlikėja Britney Spears, odiozinė socialinių tinklų įžymybė Paris Hilton ir net Holivudo legenda George’as Clooney.
Patikros taškai
Jei jau išsirinkote geidžiamą ir įperkamą naudotą kabrioletą, neverta pamiršti, kad pirkti bestogį modelį taip pat rizikinga kaip ir bet kokį kitą automobilį. Autoplius.lt specialistai pateikė keletą patarimų, ką reikėtų patikrinti papildomai, vertinant kabrioletą.
Pirmiausia sutelkite dėmesį į stogo mechanizmą. Tai yra kertinė dalis. Išbandykite jį bent penkis kartus. Jis turi veikti be jokių pašalinių garsų, strigimų ar hidraulinio skysčio nuotekio žymių. Turėkite omenyje, kad stogo remontas gali kainuoti labai brangiai.
Kitas aspektas – drenažo sistemos. Jei po kilimėliais jaučiate drėgmę arba salone tvyro pelėsio kvapas – nieko gero. Užsikimšę vandens nubėgimo drenažai yra didžiausias kabrioletų priešas, vedantis prie elektronikos gedimų.
Net ir kabriolete labai svarbus yra kondicionierius. Daugelis pamiršta jį patikrinti, nes įsivaizduoja, kaip nuolat važinės be stogo. Tačiau stovint spūstyje ir spiginant 30 laipsnių karščiui, be kondicionieriaus gali tekti greitai persvarstyti savo gyvenimo prioritetus. Patikrinkite ir galinio lango būklę. Jei stogas minkštas, pažiūrėkite, ar plastikinis langas nėra pageltęs ir suskilinėjęs. Jo keitimas dažnai reiškia viso stogo persiuvimą.
Atminkite, kad kabrioletas Lietuvoje nėra vien paprasta transporto priemonė. Tai – savotiška terapija. Toks automobilis kiekvieną kelionę, net ir į ne itin mėgstamą darbą, pavers mažu nuotykiu. Ir nors mūsų vasaros trumpos, kiekviena akimirka su nuleistu stogu atperka investicijas.
