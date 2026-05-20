Ministerija: šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais

Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pripažino Nyderlandų transporto priemonių administracijos (RDW) išduotą laikiną ES tipo sistemos FSD (angl. Full Self-Driving, Supervised) patvirtinimą, trečiadienį pranešė ministerija.
„Lietuva – tarp pirmųjų Europoje, kur automobiliai nuo šiol gali vairuoti patys. Šios technologijos jau dabar gali realiai prisidėti prie saugesnio ir patogesnio vairavimo, ypač ilgesnėse kelionėse ar monotoniškame eisme“, – pranešime teigė ministras Juras Taminskas.
Ministro teigimu, tai dar nėra autonominis vairavimas – vairuotojo atsakomybė išlieka esminė.
JAV elektromobilių gamybos gigantės „Tesla“ įmonė „Tesla Lithuania“ skelbia, kad tokia funkcija klientų automobiliuose bus pradėta diegti jau netrukus nuotoliniu būdu atnaujinant programinę įrangą.
Pasak „Teslos“, naudojantis šia sistema vairuoti automobilį pirmiausia padeda jo išorinės kameros ir dirbtinis intelektas, o sistema išmoksta suprasti vairavimo užduotį nuo eismo juostų ženklinimo ir šviesoforo signalų iki pėsčiųjų bei kitų automobilių ir tiesiogiai pateikia valdymo komandas.
Įjungus šią sistemą avarijų tikimybė vienam kilometrui yra iki septynių kartų mažesnė, palyginti su vairavimu vien rankiniu būdu, teigia bendrovė.
Anot ministerijos pranešimo, Lietuva siekia būti tarp pirmųjų ES valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį.
Kaip rašė BNS, Lietuva, Latvija ir Estija susitarė stiprinti bendradarbiavimą autonominio transporto plėtros srityje – tikimasi, kad tai prisidės prie autonominio judumo reguliavimo bei skatins inovacijas.
