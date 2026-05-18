Naudotų automobilių rinkoje – sujudimas

Asmeniniai (M1) automobiliai sudarė 17,5 tūkst., o lengvieji komerciniai (N1) – 915 vnt. Daugiausiai įregistruota BMW (2,3 tūkst.), „Volkswagen“ (2,1 tūkst.) ir „Audi“ (1,4 tūkst.) markių automobilių.
Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,7 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė 59,8 proc. (pernai balandį – 63,7 proc.).
Per mėnesį atliktos 25,5 tūkst. naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijos – 35,1 proc. daugiau (18,9 tūkst.): asmeninių – 24,9 tūkst., o lengvųjų komercinių – 651.
BNS rašė, kad daugiau nei 500 tūkst. gyventojų šiemet pasitraukus iš antros pakopos pensijų fondų ir jiems balandį atgavus apie 3 mlrd. eurų, žmonės dalį šių pinigų išleido pirkdami ne tik baldus, buitinę techniką ar elektronikos prekes, bet ir automobilius.
Sausį–balandį Lietuvoje pirmą kartą įregistruota 55,2 tūkst. naudotų lengvųjų automobilių – 2,5 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku (53,9 tūkst.). Vidutinis jų amžius siekė 10,7 metų, dyzelinių dalis sudarė 60,3 proc. (65,6 proc.).
Per 4 mėnesius šalyje atlikta 76,3 tūkst. savininkų keitimo operacijų – 10,5 proc. daugiau (69,1 tūkst.), vidutinis automobilių amžius buvo 14,5 metų.
Naujausi komentarai