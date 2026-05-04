Naujų lengvųjų automobilių rinka atsigauna: kokios markės populiariausios?

Asmeninių automobilių pardavimas išaugo 16,6 proc. iki 4,7 tūkst., lengvųjų komercinių – 9,1 proc. iki 372.
Sausį-balandį įregistruota 15,6 tūkst. naujų lengvųjų automobilių – 10,3 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku, iš jų 1,16 tūkst. elektromobilių – 60,2 proc. daugiau. Per metus jų rinkos dalis paaugo nuo 5,1 proc. iki 7,4 procento.
Vien balandį įregistruota 350 tikrųjų elektromobilių, – 56,3 proc. daugiau nei prieš metus. Visoje rinkoje pirmavo „Volkswagen“ markė (1,16 tūkst. automobilių), toliau rikiavosi „Toyota“ (971) ir „Skoda“ (631).
