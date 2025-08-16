Nuosmukio fone – Lietuvos šuolis

Niūri statistika
Naujų komercinių furgonų (mikroautobusų iki 3,5 t) registracijų skaičius ES sumažėjo 13,2 proc., palyginti su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu.
Sumažėjimas ypač pastebimas didžiausiose rinkose: Vokietijoje užregistruotas net 14,7 proc. nuosmukis, Prancūzijoje – 12 proc., o Italijoje – 11,7 proc.
Vienintelė didelė šalis, kuri nepasidavė nuosmukio tendencijai, yra Ispanija, čia užregistruotas 11,2 proc. augimas.
Dar blogesnė yra sunkiųjų automobilių (daugiau nei 3,5 t) padėtis. Čia sumažėjimas sudarė 15,4 proc. per metus. Sunkiojo transporto (per 16 t) segmente nuosmukis siekė 14,5 proc., o vidutinio (3,5–16 t) – net 20 proc.
Visi didžiausi rinkos dalyviai užfiksavo dvigubai didesnį nuosmukį: Vokietija – 27,5 proc., Prancūzija – 18,8 proc. Ispanija – 13,6 proc., Italija – 13,3 proc.
Proveržis Nyderlanduose
Dyzeliniai sunkvežimiai vis dar dominuoja – jie sudaro 93,6 proc. registruotų transporto priemonių ES.
Elektrinių transporto priemonių rinkos dalis išaugo iki 3,6 proc. (palyginti su 2,1 proc. pernai). Elektrifikacijos lyderė – Nyderlandai: sudarė beveik 20 proc. elektra varomų sunkvežimių registracijų ES ir užregistravo įspūdingą 187,6 proc. augimą.
Panaši situacija ir mikroautobusų segmente. Dyzelinas vis dar dominuoja (82 proc. rinkos dalies), tačiau jis praranda pozicijas – jo dalis sumažėjo nuo 84,3 proc. 2024 m. pirmą pusmetį.
Elektrinių furgonų registracijų skaičius išaugo 5,8 proc. per metus ir pasiekė 9,5 proc. rinkos dalies. Benzininių modelių registracija sumažėjo beveik 30 proc., o hibridinių – padidėjo 7,1 proc. ir pasiekė 2,6 proc. rinkos dalį.
Įspūdingas augimas
Atsižvelgiant į bendrą Europos nuosmukį, aiškiai išsiskiria Lietuva, užfiksavusi įspūdingą augimą abiejuose pagrindiniuose rinkos segmentuose.
Per pirmą 2025 m. pusmetį mūsų šalyje buvo įregistruoti 6 668 sunkvežimiai, tai – net 113,6 proc. augimas per metus (didžiausias rezultatas visoje ES).
Be Lietuvos, teigiamą dinamiką užfiksavo tik Danija (augimas 10,1 proc.), Estija (8,4 proc.) ir Liuksemburgas (4,6 proc.), nors žymiai mažesniu mastu.
Lietuva taip pat gerai pasirodė ir furgonų segmente, kur registracijų skaičius išaugo 23 proc. Tarp didesnių rinkų teigiamus rezultatus pasiekė tik Ispanija (11,2 proc.), Belgija (9,5 proc.), Liuksemburgas (7,2 proc.), Suomija (7 proc.) ir Lenkija (0,6 proc.), o tai dar labiau pabrėžia Lietuvos rezultato išskirtinumą.
2025 m. pirmą ketvirtį visoje ES buvo registruota 16 proc. mažiau sunkvežimių nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tačiau mūsų šalis vėl užfiksavo augimą. Palyginti su 2024 m. pirmu ketvirčiu, naujų registruotų sunkvežimių skaičius Lietuvoje per pirmuosius šių metų mėnesius išaugo 110,8 proc. (nuo 1 505 vnt. iki 3 172 vnt.).
