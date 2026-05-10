Rinkos pulsas: kaimynai renkasi elektromobilius

Lyderis – „Volkswagen“
„AutoTyrimų“ duomenimis, praeitą mėnesį Lietuvos naujų lengvųjų automobilių (M1 ir N1) registravimas ūgtelėjo 16 proc. – iki 5 083 vnt. Pernai balandį šalyje buvo įregistruotas 4 381 automobilis.
Asmeninių automobilių (M1) registravimas išaugo 16,6 proc. (iki 4 711 vnt.), lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) – 9,1 proc. (iki 372 vnt.).
Balandį autorinkoje pirmavo „Volkswagen“ (1 160 vnt.), antrą vietą užėmė „Toyota“ (971 vnt.), trečiąją – „Skoda“ (631 vnt.). Prestižinių markių lyderė – „Audi“ (140 vnt.).
Populiariausi modeliai – „Volkswagen Tiguan“ (515 vnt.), „Volkswagen T-Roc“ (359 vnt.) ir „Toyota Corolla“ / „Toyota Corolla Cross“ (314 vnt.), tarp lengvųjų komercinių – „Peugeot Rifter“ (48 vnt.) ir „Citroen Berlingo“ (44 vnt.).
Debiutantų – vis daugiau
Praeitą mėnesį įregistruota 350 tikrųjų elektromobilių (EV), tai – net 56,3 proc. daugiau nei prieš metus.
Populiariausias modelis – „Skoda Elroq“ (33 vnt.). 2025 m. balandį buvo įregistruoti 224 elektromobiliai.
Mūsų šalyje debiutavo nemažai kiniškų automobilių, tarp jų – „Chery“ modeliai: mažas visureigis „Chery Tiggo 4“, kompaktinis visureigis „Chery Tiggo 7“, vidutiniai visureigiai „Chery Tiggo 8“ ir „Chery Tiggo 9“.
Naujokų gretose – vidutinio dydžio visureigis „Dongfeng Mage“, elektromobilis „Xpeng P7+“.
Šiemet per sausį–balandį Lietuvoje iš viso įregistruota 15 639 nauji lengvieji automobiliai – 10,3 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai (14 184 vnt.).
Autoparką papildė 1 160 elektromobilių – 60,2 proc. daugiau nei per pirmus keturis mėnesius 2025-aisiais. Per metus jų rinkos dalis paaugo nuo 5,1 proc. iki 7,4 proc.
Šiemet per sausį–balandį Lietuvoje įregistruota 15 639 nauji lengvieji automobiliai.
Pakoregavo programą
Latvijoje patvirtinta nauja valstybės paramos perkantiems elektromobilius programa. Subsidijoms numatyta iš viso 40 mln. eurų.
Finansavimas šiek tiek sumažėjo – nuo 4,5 tūkst. eurų iki 4 tūkst. eurų, tačiau padidėjo daugiavaikėms šeimoms (po 1 tūkst. eurų parama už kiekvieną vaiką) ir žmonėms su negalia.
Papildomai po 2 tūkst. eurų gaus tie šalies gyventojai, kurie utilizuos savo seną automobilį su vidaus degimo varikliu.
Valstybės parama bus skirta perkantiems iki 45 tūkst. eurų kainuojančius elektromobilius ir iki 60 tūkst. eurų kainuojančias šešiavietes ar septynvietes transporto priemones.
Jeigu vairuotojas nuspręs pirkti naudotą elektromobilį, paramos galės tikėtis išsirinkęs ne senesnį nei 7 metų (skaičiuojant nuo pirmos registracijos), mažiau nei 12 mėnesių eksploatuotą Latvijoje ir nuriedėjusį ne daugiau nei 150 tūkst. km.
Šiuo metu lengvųjų elektromobilių rinkos dalis Latvijos autoparke – 1,8 proc.
Naujausi komentarai