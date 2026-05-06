Siekia naujo mokesčio šių automobilių savininkams

Kodėl buvo siekiama prabangos mokesčio, aiškino Seimo narys Karolis Neimantas.
– Kodėl tokio mokesčio reikia?
– Reikia ieškoti tokių mokesčių, kurie būtų apimami iš vartojimo ir ne pirmo būtinumo prekių. Tai atliepia būtent tokią situaciją, kad tuomet nebus apmokestinti mažiausias pajamas gaunantys vartotojai, vidutines pajamas gaunantys vartotojai, o tie, kurie yra linkę dėl savo finansinės ar kitokios padėties nuspręsti patys sąmoningai įsigyti vienokią ar kitokią prekę, kuri, kaip vertinu, yra prabangos prekė.
– Pats dirbote su prabangiais automobiliais, kaip „Maserati“, „Bentley“ ar „Lamborghini“, tai tikrai turėtumėte gerai pažinoti tuos žmones, kurie tokius automobilius perka. Ar toks prabangos mokestis neatbaidytų jų nuo noro pirkti tokius automobilius?
– Ne, tikrai manau, kad neatbaidytų, nes Lietuvos teisinė sistema yra viena palankiausių Europos Sąjungoje įsigyti tokias prabangos prekes. Tas vartotojas, kuris gali sau leisti tai įsigyti, jį vadinu didžiausia Lietuvos žvaigžde, nes jis samdo šimtus, jeigu ne tūkstantį darbuotojų. Jis yra įgalus mokėti atlyginimus kiekvieną mėnesį, mokėti mokesčius valstybei ir jis nusiperka tą prabangos prekę sau kaip galbūt dovaną ar kasdieniam naudojimui.
– Dar nepasiduodate galutinai su šiuo mokesčiu ir žadate, kad jis vienokia ar kitokia forma sugrįš į Seimą?
– Piliečiams tikrai galiu pažadėti, galbūt tai ne aš pateiksiu ir ne su manimi grįš, ir ne šitoje kadencijoje, bet tikrai šitas mokestis grįš į Lietuvos Respublikos Seimą ir anksčiau ar vėliau jis bus priimtas, nes tai yra jau ilgametė Europos Sąjungos patirtis.
– Kodėl prabanga šiame siūlyme buvo matuojama kilovatais?
– Tai keli paprasti aspektai. Konsultavausi su įstaiga „Regitra“, gavau duomenis, kiek ir kokių automobilių pagal galią yra registruotų Lietuvoje. Daugiau negu 80 procentų registruotų Lietuvoje automobilių iš „M1“ serijos, kas Lietuvoje yra apie 1,8 milijono vienetų, daugiau negu teisę turinčių vairuoti asmenų. Tai tą 81 procento dalį sudarė automobiliai iki 150 kilovatų galios. Tai reiškia, kad kritinė masė, didžioji dalis Lietuvos gyventojų nepajustų visiškai jokios prievolės papildomam mokesčiui.
– Kone visi elektromobiliai gali patekti. Jie dar galingesni nei 200 kilovatų, nes elektros varikliai galingi. Ar tai reiškia, kad elektromobiliai automatiškai tampa prabangos preke?
– Ne visi, bet labai teisingai pastebėjote. Didžioji dalis jų, tikėtina, pateks daugiau nei 150 kilovatų, bet tikrai yra pigesnių alternatyvų, jeigu kasdienei veiklai naudojame tuos dalykus. Dėl šitų priežasčių projekte numatėme ir tam tikras indikacijas su užpraeitų metų vidutinio automobilio kaina, kad indikuotume, kas yra prabangus, kas nėra prabangus bei vidutinę naujo automobilio kainą. Ir elektromobilis yra tokia prekė, kuri yra vidutiniškai taip pat brangesnė negu standartinis automobilis. Galėdamas įsigyti tą automobilį, ko negali kiti piliečiai, būtum prašomas susimokėti.
– Bet tada gal reikėtų eiti dar giliau. Elektromobiliai nepila degalų ir nemoka už kelius, o kraunasi elektra. Gal tokio mokesčio tada reikėtų?
– Jau yra įvairių iš tikrųjų mokesčių Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje yra pakeitimų su elektromobiliais. Jau nebe visur galima važiuoti papildoma juosta.
– Bet čia tik patogumas.
– Patogumas, pridėtinė vertė. Lygiai taip pat ir elektromobilis turi tam tikras savo pridedamas vertes.
– Jūsų siūlomas baudų dvigubinimas ir toliau svarstomas. Jis nedingo iš diskusijų lauko. Kada tikitės ir ko siekiate su baudų dvigubinimu?
– Siekiu, visų pirma, papildyti Lietuvos valstybės biudžetą. Tai yra numeris vienas tikslas. Tikrai pamatysime ateityje biudžeto trūkumą ir negalėsime tiek skolintis, kiek reikia.
– Tai čia ne saugumas keliuose, o tiesiog biudžeto papildymas.
– Vienas iš dalykų. Tai, sakiau, kaip pagrindinis numeris. Vėlgi tai yra ne pirmo būtinumo poreikis, prekė. Ją taip traktuoju, kadangi gaudamas baudą, sąmoningai nusprendei, tarkime, viršyti greitį, pažeisti Kelių eismo taisykles ir sau leidi už tai susimokėti.
– Gerai, kada?
– Kada – negalime atsakyti. Kada bus valios Lietuvos Respublikos Seime. Bet iš esmės turime tą palaikymą ir iš policijos.
– Gal vairuotojai kažkuo jums prasikalto, kad ir prabangos mokestis, ir dabar štai baudos dar?
– Ne, tikrai neprasikalto. Ir manau, kad palaikau tuos vartotojus ir vairuotojus, kurie yra didžioji kritinė masė Lietuvoje, kurie neviršija greičio, kurie nori būti saugūs ir kurie tikrai palaikys, jeigu tam tikras asmuo susiprotės pats, įsivertins, galbūt neverta čia rizikuoti, viršyti greičio ar važiuoti vienokiomis ar kitokiomis sąlygomis. Manau, kad piliečiai, kurie yra valstybiškai nusiteikę, tikrai palaiko šituos pasiūlymus.
