Svarbu vykstantiems per Raseinius: dėl rekonstruojamo tilto bus ribojamas eismas

Eismo organizavimas numatomas uždarant išilgine kryptimi pusę tilto – dėl to eismas vyks puse tilto, reguliuojamas šviesoforais pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.
Rekonstruojamas tiltas yra valstybinės reikšmės krašto kelyje Raseiniai – Baisogala (7,1 km).
„Šis tiltas yra kritinės būklės, todėl jo tvarkymas buvo būtinas saugiam eismui užtikrinti“, – teigia bendrovė.
Remonto metu bus įrengta nauja gelžbetoninė perdanga bei vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, paklotas naujas asfaltas. Bus sumontuoti kelio atitvarai ir turėklai, taip pat sutvirtinti tilto šlaitai betono plytelėmis.
Visus darbus tikimasi atlikti iki 2027-ųjų pavasario.
Pasak „Via Lietuvos“, šiuo metu tiek didesnio, tiek mažesnio intensyvumo valstybinės reikšmės keliuose tvarkoma 16 tiltų, iš kurių didžioji dauguma yra kritinės būklės. Dar 17 tiltų remonto darbai yra viešųjų pirkimų procedūrose – pasirašius sutartis, darbai prasidėtų šiais metais, o būtų pabaigti kitąmet arba 2027-aisiais.
