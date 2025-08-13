 Svarbu vykstantiems per Raseinius: dėl rekonstruojamo tilto bus ribojamas eismas

Svarbu vykstantiems per Raseinius: dėl rekonstruojamo tilto bus ribojamas eismas

2025-08-13 12:12
BNS inf.

Raseinių rajone esantis tiltas per Dubysą pradedamas rekonstruoti, dėl to nuo pirmadienio, rugpjūčio 18 dienos, šioje vietoje planuojami eismo ribojimai.

Svarbu vykstantiems per Raseinius: dėl rekonstruojamo tilto bus ribojamas eismas
Svarbu vykstantiems per Raseinius: dėl rekonstruojamo tilto bus ribojamas eismas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Eismo organizavimas numatomas uždarant išilgine kryptimi pusę tilto – dėl to eismas vyks puse tilto, reguliuojamas šviesoforais pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Rekonstruojamas tiltas yra valstybinės reikšmės krašto kelyje Raseiniai – Baisogala (7,1 km).

„Šis tiltas yra kritinės būklės, todėl jo tvarkymas buvo būtinas saugiam eismui užtikrinti“, – teigia bendrovė.

Remonto metu bus įrengta nauja gelžbetoninė perdanga bei vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, paklotas naujas asfaltas. Bus sumontuoti kelio atitvarai ir turėklai, taip pat sutvirtinti tilto šlaitai betono plytelėmis.

Visus darbus tikimasi atlikti iki 2027-ųjų pavasario.

Pasak „Via Lietuvos“, šiuo metu tiek didesnio, tiek mažesnio intensyvumo valstybinės reikšmės keliuose tvarkoma 16 tiltų, iš kurių didžioji dauguma yra kritinės būklės. Dar 17 tiltų remonto darbai yra viešųjų pirkimų procedūrose – pasirašius sutartis, darbai prasidėtų šiais metais, o būtų pabaigti kitąmet arba 2027-aisiais.

Šiame straipsnyje:
Raseiniai
tiltas
eismas
ribojamas eismas
Dubysa
tilto rekonstrukcija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų