Technologijų perversmas: automobiliai šildys namus?

Pinigų rijikas
Turbūt visi žinome: išvažiavus iš pardavimo salono automobilio vertė krinta. Galbūt ne drastiškai, bet tikrai juntamai.
Be to, automobilis visą likusį eksploatavimo laiką nuolat reikalauja investicijų. Net jeigu įsigijote tinkamą ir techniškai tvarkingą transporto priemonę, vis tiek leidžiate pinigus degalams, kasmetei techninei priežiūrai, draudimui ir stovėjimo vietai. Tačiau elektromobiliai ėmė laužyti kai kurias įsisenėjusias taisykles.
Atsinaujinančiosios energetikos susiliejimas su pažangiu elektriniu mobilumu formuoja naują reiškinį. Pažangūs elektromobiliai gali ne tik generuoti sąnaudas, bet ir uždirbti pelną.
Rekordinis šuolis
Per kelerius pastaruosius metus gaminančių vartotojų ekonomika mūsų šalyje išsiplėtė iki įspūdingų mastų – šiuo metu elektrą gamina beveik 170 tūkst. subjektų, kurie bendrai valdo apie 2,2 GW atsinaujinančiosios energijos generavimo pajėgumų.
Vadinasi, didžiulė dalis namų ūkių gamina savo elektrą. Anksčiau masiškai investavome į saulės elektrines ant stogų ir nutolusiuose parkuose, o dabar, pasiekę šį lygį, susiduriame su visiškai nauju iššūkiu. Ką daryti su pertekline energija, kai elektros tinklo pasaugojimo sąlygos keičiasi ir tampa mažiau palankios, o elektros biržos kainos neskatina parduoti?
Anot specialistų, spręsti šį iššūkį padėtų strategija, kurią dabar galima visiškai autonomiškai pritaikyti tiesiog savo garaže. Užuot atidavus perteklinę saulės energiją į bendrą tinklą pusvelčiui ar net primokant už atidavimą, ją galima kaupti vietoje, o prireikus – panaudoti namų reikmėms arba pelningai parduoti atgal į tinklą didžiausio vartojimo metu.
Pagrindiniu tokios strategijos įrankiu gali tapti didelės talpos bateriją turintis elektromobilis.
Elektromobilis, kurio baterijos talpos pakanka aprūpinti energija standartinį namą net kelias dienas, nebėra vien tik kūrėjų fantazijos vaisius.
Draudimas nuo svyravimų
Galima nubrėžti tam tikrą paralelę tarp lėšų juodai dienai kaupimo banko sąskaitoje ir didelės talpos elektromobilio baterijos naudojimo.
Šiais laikais didžiulė po automobilio grindimis sumontuota baterija veikia ne tik kaip kelionės iš Vilniaus į pajūrį be stabtelėjimo garantija, bet ir kaip fizinė apsauga nuo energijos rinkos nepastovumo.
Moderniuose elektromobiliuose jau diegiamos technologijos, žinomos kaip „Vehicle-to-Grid“ (V2G, kai energija atiduodama į tinklą) ir „Vehicle-to-Home“ (V2H, kai energija maitinamas namas), leidžia namų ūkiams kaupti pigią energiją baterijoje. Svarbu, kad tai gali vykti ne piko valandomis ar intensyviai šviečiant saulei ir leidžia energiją naudoti namų poreikiams tada, kai, pvz., elektros kaina biržoje yra pati nepalankiausia.
Tiesa, šią funkciją užtikrinti gali dar toli gražu ne visi elektromobiliai. Tarp talpesnes (daugiau nei 70 kWh) baterijas turinčių modelių jau yra iš ko rinktis: tokias sąlygas atitinka „Volvo EX90“, „Renault Scenic E-Tech“, „Kia EV9“ ir t. t.
Japonų eksperimentai
Elektromobilis, kurio baterijos talpos pakanka aprūpinti energija standartinį namą net kelias dienas iš eilės, nebėra vien tik kūrėjų fantazijos vaisius arba koncepcinis eksperimentas.
Toks transportas jau tampa savotišku draudimo polisu nuo išorinių sukrėtimų – nuo ekstremalių elektros kainų biržoje iki netikėtų tiekimo sutrikimų, kuriuos sukelia audros ar infrastruktūros gedimai.
Jau anksčiau rinkoje buvo stebimi nedrąsūs ir gana riboti bandymai šioje srityje – pvz., su Japonijos koncerno „Nissan“ modeliais, kurie dvikryptį įkrovimą naudojo labiau kaip nišinę, specifiniams standartams pritaikytą funkciją. Šiandien padėtis pasikeitė iš esmės. Pažangiausi gamintojai į tai žiūri kaip į standartinę, kritiškai svarbią išmaniųjų namų ekosistemos dalį, todėl pastaruoju metu vis daugiau naujų elektra varomų modelių pasižymi galimybe energiją ne tik priimti, bet ir atiduoti.
Išmanus valdymas
Kaip pavyzdį galima paimti beveik 100 kWh talpos bateriją turintį korėjietišką elektromobilį. Suporuotas su specializuota dvikrypte įranga jis iš esmės virsta didelio pajėgumo namų energijos valdymo sistema.
Su visomis energijos mainų sistemomis suderinamos V2X („Vehicle-to-Everything“) architektūros integravimas įrodo, kaip toli šioje srityje pažengė inžinerija. Automobilio programinė įranga gali visiškai automatizuoti sudėtingus įkrovimo ir iškrovimo ciklus, paversdama elektromobilį aktyviu energijos prekeiviu.
Vairuotojui nė nebereikia sekti „Nord Pool“ biržos grafikų išmaniojo telefono ekrane ar rankiniu būdu keisti nustatymų. Sistema pati išanalizuoja istorinius bei esamuosius duomenis ir žino, kada elektrą iš tinklo pirkti pigiausia, kada krauti bateriją tiesiai iš ant stogo esančios saulės elektrinės ir kada automatiškai atiduoti energiją atgal į namą.
Pavyzdžiui, grįžus po darbo, kai vienu metu įjungiama orkaitė, apšvietimas, o šilumos siurblys dirba visu pajėgumu, biržos kaina pasiekia piką. Tada namams galima tiekti ne itin brangią energiją iš tinklo, o prieš tai pigiau įkrautą į elektromobilio bateriją. Didelė baterijos talpa, leidžianti vidutinį namų ūkį aprūpinti energija bet ir visą savaitgalį, paverčia šią strategiją dar praktiškesne.
246 – tiek kWh talpina „Hummer EV“, o tai beveik trys „Tesla Model 3“ baterijos viename automobilyje.
Kainos lygtis
Ši technologinė galimybė iš esmės perrašo bendrosios automobilio nuosavybės kainos („Total Cost of Ownership“, TCO) lygtį, kurią ekspertai įpratę skaičiuoti dešimtmečiais. Tradicinis automobilis per savo gyvavimo ciklą tik siurbia namų ūkio biudžetą.
Tuo tarpu elektromobilis su pažangiomis V2H ir V2G funkcijomis aktyviai mažina mėnesines viso namų ūkio eksploatavimo išlaidas. Nors elektromobiliams ir taip būdingos mažesnės techninės priežiūros išlaidos, galimybė jais valdyti namus finansinę naudą perkelia į visiškai kitą lygį.
Specialistų teigimu, išmaniai valdoma elektromobilio sistema padeda kasdien išvengti elektros pirkimo brangiausiomis piko valandomis. Naktį baterija užpildoma minimaliomis kainomis ar net nemokamai. Sutaupyta suma gali virsti šimtais ar net tūkstančiais eurų kasmet.
Talpiausias – „Hummer“
Pateikiame keletą įdomių faktų apie elektromobilių baterijas. Didžiausią bateriją pasaulyje tarp serijinių EV šiuo metu turi „GMC Hummer EV“ – net 246 kWh.
Tiesa, tai yra bruto arba gross rodiklis, reiškiantis visą fizinę baterijos talpą. Realiai naudoti leidžiama 212 kWh. Dažniausiai naudojimo rodiklis būna 5–15 proc. mažesnis, kad baterija ilgiau tarnautų
„Hummer EV“ baterija sveria apie 1,3–1,4 tūkst. kg – beveik tiek, kiek mažas automobilis. „Mercedes EQS“ turi vieną didžiausių baterijų Europoje tarp premium klasės sedanų – 122 kWh, beveik visos jos įkrovimo galimybės yra realiai panaudojamas.
„Lucid Air“ modelio baterija toli gražu nėra didžiausia, bet tai yra vienas efektyviausių EV pasaulyje, todėl nuvažiuoja labai toli su mažesniu kilovatvalandžių kiekiu. Pikapai, pvz., „Silverado EV“ ar „Hummer EV“, dėl svorio, vilkimo ir aerodinamikos problemų turi milžiniškas baterijas.
Palyginkime: tipinio elektromobilio baterijos talpa Europoje siekia apie 60–82 kWh. Amerikietiškosios „Tesla Model 3 Long Range“ – apie 75–82 kWh. „Hummer EV“ – net 246 kWh, o tai – beveik trys „Tesla Model 3“ baterijos viename automobilyje.
TOP 10 elektromobilių
Pažiūrėkime dešimt geriausių serijinių EV pagal baterijos talpą (vieta, modelis, baterijos fizinė talpa, realiai leidžiama naudoti):
1. „GMC Hummer EV Pickup“, 246 kWh, ~212 kWh
2. „GMC Hummer EV SUV“, 246 kWh, ~212 kWh
3. „Chevrolet Silverado EV RST“, 215 kWh, ~205 kWh
4. „Cadillac Escalade IQ“, 210 kWh, ~200 kWh
5. „Tesla Roadster“, ~210 kWh, ~200 kWh
6. „Mercedes-Benz EQS 450+“, 122 kWh, 118–122 kWh
7. „Lucid Air Grand Touring“, ~118 kWh, ~112 kWh
8. „BMW i7 xDrive50“ 112,5 kWh, ~105 kWh
9. „Porsche Cayenne Electric“, 113 kWh, ~107 kWh
10. „Volvo EX90 Twin Motor“, 111 kWh, 107 kWh
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