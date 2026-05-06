Traukinio mašinistas paaiškino, kodėl nepastebėjo nuvirtusio vagono

Mašinisto teigimu, nebuvo įmanoma pastebėti sutrikimo ir toli nuo lokomotyvo nuvirtusio vagono.
„Buvo išjungtas perspėjimo mygtukas, (...) net nežinojau, kad jis išjungtas yra išvis. Buvo atjungta. Užsiblokavo ar pradėjo guolis kaisti. Nuvirto vagonas, buvo ten 49-tas vagonas, neįmanoma pastebėti. Čia vagono gedimas paprasčiausias“, – LRT radijui trečiadienį sakė V. Simonavičius.
„Užsiblokavo, pradėjo guolis byrėti ir viskas“, – teigė jis.
Mašinistas pabrėžė, kad nuvirtęs vagonas buvo maždaug už kilometro nuo sąstato pradžios: „Neįmanoma pamatyti žmogiškai. Kilometras, prie prietemos... Kaip pamatysi?“
V. Simonavičius taip pat teigė, jog tokios avarijos yra gana retos ir kontrolės sistema būtų padėjusi jos išvengti. Jo teigimu, gretimoje geležinkelio atkarpoje RAKS veikė.
Anot jo, avarija būtent toje vietoje, kur sistema bus išjungta, buvo sutapimas.
„Čia sutapimas paprasčiausias įvyko. Jei nebūtų atjungta, būtų man jau parodę (vagono riedmenų defektą – BNS) iš karto prieš įvažiuojant“, – sakė V. Simonavičius.
Mašinistas dar pridūrė savo kaltės dėl incidento nematantis: „Nė vieno procento.“
LTG infrastruktūros bendrovės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas antradienį BNS teigė, kad prieš incidentą Gudžiūnuose ruože neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema.
Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, o penktadienį Gudžiūnų stotyje – keli skaldą gabenę vagonai.
Kaip pirmadienį pranešė LTG, incidentų priežastis tiria grupės sudaryta komisija, be to, Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sekmadienį sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys „giluminiai“ LTG tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį–du.
