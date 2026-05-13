Už pasivažinėjimą keturračiais šiose teritorijose grėstų jų konfiskavimas

Trečiadienį tokius Seimo Aplinkos komiteto pirmininko socialdemokrato Lino Jonausko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu.
Pasak L. Jonausko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų.
„Matome problemą, kai keturračiais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis važinėjama po saugomas teritorijas, niokojama miško paklotė, žolinė danga, jautrios buveinės. Ta situacija nesikeičia daugybę metų. Dabartinės baudos dažnai yra neproporcingos padaromai žalai, todėl būtina griežtinti atsakomybę“, – Eltai sakė L. Jonauskas.
Beje, jis siūlo numatyti atsakomybę už važiavimą saugomose teritorijose ne tik motorinėms, bet ir nemotorinėms transporto priemonėms.
Už važiavimą nemotorinėmis transporto priemonėmis saugomose teritorijose ten, kur tai draudžiama, grėstų įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 40 iki 100 eurų.
Tuo tarpu važiavimą motorinėmis transporto priemonėmis vietose, kuriose tai daryti yra draudžiama, siūloma skirti nuo 250 iki 500 eurų baudą gyventojams, o juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 600 eurų.
Pakartotinai pažeidimą padariusiems asmenims baudos galėtų siekti nuo 500 iki 1 tūkst. eurų, o juridinių asmenų vadovams – nuo 600 iki 1 tūkst. 200 eurų.
Taip pat už pakartotinį nusižengimą siūloma numatyti galimybę konfiskuoti transporto priemonę.
„Jeigu žmogus sistemingai ignoruoja draudimus ir niokoja saugomas teritorijas, manau, kad vien baudų nepakanka. Transporto priemonės konfiskavimas būtų reali prevencinė priemonė prieš piktybinius pažeidėjus“, – sako L. Jonauskas.
Jis taip pat siūlo numatyti atsakomybę už aplinkai padarytą žalą, kai saugomose teritorijose važinėjant transporto priemonėmis sunaikinama miško paklotė, žolinė danga, buveinės ar padaroma kita žala.
Tokiais atvejais asmenims siūloma taikyti nuo 600 iki 1 tūkst. 200 eurų baudas, o juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims – nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų.
L. Jonauskas tikisi, kad griežtesnis reglamentavimas padės labiau apsaugoti saugomas teritorijas nuo neatsakingų keturračių ir kitų motorinių transporto priemonių vairuotojų daromos žalos.
„Saugomos teritorijos – ne pasivažinėjimų trasos. Tokiose vietose važinėjant keturračiais ar motociklais daroma ilgalaikė žala gamtai, kuri kai kuriais atvejais atsikuria dešimtmečius. Baudos, numatytos ir juridiniams asmenims, tikiuosi, prisidės prie didesnio pasivažinėjimo motociklais ar keturračiais paslaugų teikėjų sąmoningumo, nes jie taip pat yra atsakingi už savo klientų nuklydimą nuo oficialių kelių, kuriais leidžiamas eismas“, – teigia L. Jonauskas.
Šiuo metu transporto priemonių statymas miške arba važiavimas transporto priemonėmis miškais ten, kur tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 20 iki 50 eurų.
Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų. Jei dėl to žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta, skaičiuojama aplinkai padaryta žala. Už tai numatyta nuo 140 iki 300 eurų siekianti bauda.
