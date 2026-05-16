Vertintojų egzaminai gamintojų nesutrikdė

Fizikos dėsnių neapgausi
Komercinis transportas likdavo savotiškoje pilkojoje zonoje, kur saugumo lygį ir inovacijų diegimo tempą diktuodavo patys gamintojai, o minimalūs teisiniai reikalavimai dažnai nespėdavo paskui technologinę pažangą.
Programa „Safer Trucks“ buvo sukurta remiantis iškalbinga ir gana niūria statistika.
Sunkvežimiai sudaro tik nedidelę dalį visų Europos keliuose esančių transporto priemonių – vos apie 3 proc., tačiau jie dalyvauja net 15 proc. visų skaudžiausių, mirtimi pasibaigiančių eismo įvykių. Be to, net 90 proc. žuvusiųjų tokiose avarijose yra ne sunkvežimių vairuotojai, o kiti eismo dalyviai: lengvųjų automobilių keleiviai, pėstieji ar dviratininkai.
Žurnalo „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius pabrėžė, kad objektyvaus sunkvežimių saugumo vertinimo atsiradimas – vienas svarbiausių pastarųjų kelerių metų įvykių eismo saugumo srityje. Eksperto teigimu, sunkusis transportas reikalauja išskirtinio dėmesio būtent dėl nepermaldaujamų fizikos dėsnių.
„Sunkvežimio ir lengvojo automobilio ar juo labiau pėsčiojo susidūrimo atveju masių skirtumas yra toks, kad mažesniajai šaliai pasekmės beveik visada būna tragiškos. 40 t sverianti transporto priemonė pasižymi visai kitokia inercija, todėl klaidų ji neatleidžia. Mes galime apkarstyti lengvuosius automobilius dešimtimis saugos pagalvių, naudoti itin tvirtus plieno lydinius jų kėbulams, bet jei į juos rėšis laiku nesustabdytas vilkikas, tai menkai tepadės. Todėl šiuolaikinis sunkvežimis privalo matyti aplinką ir, iškilus pavojui, stabdyti pats“, – aiškino V. Milius.
Naujas standartas
Naujosios programos vertinimo kartelė užkelta itin aukštai, tačiau kai kurie gamintojai nuo pat pirmojo testo įrodė, kad yra tam visiškai pasiruošę.
Neseniai paskelbus naujausius „Safer Trucks“ rezultatus paaiškėjo, kad aukščiausiais įvertinimais sublizgėjo „Scania“ prekių paskirstymo ir komunalinių paslaugų sektoriams skirtas L serijos modelis, kuris surinko maksimalų penkių žvaigždučių įvertinimą ir pademonstravo puikius rezultatus pačiose sudėtingiausiose testų kategorijose.
Penkiomis žvaigždutėmis naujausiuose bandymuose buvo įvertinti ir „Volvo FM“, „MAN TGM“, „Scania“ P serija ir „Mercedes-Benz Actros“.
Kas tikrinama atliekant „Euro NCAP“ testus?
Tiesiogiai pritaikyti lengvųjų automobilių susidūrimo bandymų specifikos sunkvežimiams neįmanoma dėl visiškai skirtingų masių ir konstrukcijų, tad „Euro NCAP“ specialistai sukūrė naują, išsamią trijų pakopų vertinimo metodiką, pritaikytą būtent sunkiajam transportui.
Pirmojoje pakopoje vertinami saugaus vairavimo elementai. Didžiausias dėmesys skiriamas pačiam vairuotojui ir jo galimybėms adekvačiai vertinti situaciją. Matuojamas matomumas iš vairuotojo vietos – tiek tiesioginis pro langus, tiek netiesioginis per vaizdo kameras ir modernius veidrodžius. Taip pat tikrinamos vairuotojo budrumo stebėjimo sistemos ir išmanieji greičio palaikymo asistentai.
Pavyzdžiui, „Scania“ L serijos kabina išsiskiria unikalia konstrukcija – ji sumontuota ypač žemai, o tai suteikia vairuotojui neprilygstamą tiesioginį matomumą. Miesto aplinkoje, kur atstumai tarp sunkvežimio, lengvųjų automobilių ir pažeidžiamų eismo dalyvių matuojami centimetrais, geras matomumas pro priekinį ir šoninius langus yra tiesiog neįkainojamas. Tai padėjo šiam sunkvežimiui pelnyti aukštus balus.
Antroji pakopa – susidūrimų prevencija. Ekstremaliomis sąlygomis išbandomos aktyviosios saugumo sistemos. Vertinama automatinis avarinis stabdymas, apsaugantis nuo atsitrenkimo į priekyje esančias kliūtis ar staiga sustabdžiusius automobilius, pagalbos, išlaikant važiavimo juostą, sistemos ir aklosios zonos stebėjimo technologijos.
Trečiojoje pakopoje analizuojamas saugumas po avarijos. Vertinamas gelbėjimo tarnyboms pateikiamos informacijos prieinamumas, pavyzdžiui, kaip greitai ir saugiai ugniagesiai gelbėtojai gali atjungti sunkvežimio elektros ar degalų tiekimo sistemas.
Radarai, jutikliai, ergonomika
Bandymų metu atskirai vertinamas ir vadinamasis „CitySafe“ standartas, skirtas būtent miesto sąlygoms pritaikytiems sunkvežimiams.
Aukščiausią įvertinimą pelniusiame „Scania“ L serijos modelyje gali būti diegiama itin efektyvi autonominio avarinio stabdymo (AEB) sistema, padedanti išvengti susidūrimų su dviratininkais sukant į dešinę (iš pirmosios juostos) – tai ypač aktualu dirbant mieste.
AEB sistema taip pat efektyviai veikia užkirsdama kelią priekiniams susidūrimams su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais ar dviratininkais, todėl tapo svariu veiksniu, padėjusiu sunkvežimiui pelnyti 93 proc. balų įvertinimą susidūrimų prevencijos testuose.
Prie gero saugumo miesto sąlygomis įvertinimo prisideda ne tik aktyviosios sistemos su radarais, ultragarso jutikliais ir išmaniosiomis kameromis, bet ir apgalvoti ergonomikos sprendimai. Pavyzdžiui, „Scania“ L serijos sunkvežimiuose gali būti montuojamos specialios skaidrios miesto durys, kurios leidžia vairuotojui greitai ir saugiai išlipti iš kabinos iš keleivio pusės. Taip išvengiama pavojaus atidaryti duris tiesiai į intensyvaus eismo gatvę ar dviračių taką.
Be to, kasdienį vairuotojo darbą palengvina tai, kad, įjungus stovėjimo stabdį, priekinė pneumatinė pakaba automatiškai nusileidžia dar 10 cm. Todėl įlipimas į sunkvežimio kabiną ir išlipimas iš jos tampa panašesnis į žengimą per eilinį buto slenkstį. Tai ne tik tausoja vairuotojo sveikatą, bet ir mažina nelaimingų atsitikimų riziką darbo vietoje.
„Matome labai aiškią tendenciją: saugumo technologijos sunkvežimiuose tobulėja net greičiau, nei mes spėjame prie jų priprasti. Ateityje sunkvežimiai bus dar labiau integruoti į bendrą skaitmeninę eismo ekosistemą, jie bendraus su infrastruktūra ir kitais automobiliais. Tačiau net ir tokioje aukštųjų technologijų eroje pamatiniai dalykai – geras matomumas, ergonomika ir patikimi mechaniniai sprendimai, – bus svarbiausias pagrindas. Todėl „Euro NCAP“ bandymai ne tik parodo, kas rinkoje yra geriausia šiandien, bet ir nubrėžia kryptį, kur link privalo judėti visa pramonė“, – reziumavo V. Milius.
