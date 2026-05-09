Visureigių mėgėjams: neįperki „Mercedes“ – imk kuklesnį vardą

Apklausė vairuotojus
„Toyota RAV4“ – vienas geriausiai parduodamų automobilių Lietuvoje. Jo japoniška giminaitė „Honda CR-V“ taip pat senokai nusipelnė patikimumo etalono vardo. Kaipgi su lietuvių mėgstamo „Volkswagen“ koncerno gaminamu „Tiguan“?
Vidutinės klasės naudotų SUV kategorijoje susiduriame ir su daugiau solidžių pasirinkimų – tai ir japoniški „Mitsubishi Outlander“, „Nissan X-Trail“, „Mazda CX-5“, „Subaru Forester“, ir prancūziški „Peugeot 5008“, „Renault Koleos“, ir korėjietiški „Kia Sportage“, „Hyundai Santa Fe“, ir vokiški „Seat Tarraco“, „Škoda Kodiaq“ bei kai kurie kiti. Kaip susigaudyti, kuris iš šių automobilių jums tinkamiausias, kurio savybės labiausiai atitinka jūsų poreikius, o svarbiausia – kurio geriausias kainos ir kokybės santykis?
Į šiuos klausimus atsakė specialistai, remdamiesi Lietuvos vairuotojų patirtimi, išsakyta atsiliepimų svetainėje autoasas.lt. Kadangi Lietuvoje įregistruojamų automobilių amžiaus vidurkis yra dešimt metų, buvo vertinami panašaus senumo modeliai.
Nuobodokas čekas
„Škoda Kodiaq“ rinkimuose užėmė penktąją vietą su 4,4 balo įvertinimu. Gamintas nuo 2016 iki 2024 m. su benzininiais 1,4–2,0 l ir dyzeliniais 2 l varikliais. Šiuo metu kaina, priklausomai nuo naujumo ir kitų parametrų, svyruoja nuo 12 iki 33 tūkst. eurų.
Galbūt skamba paradoksaliai, bet kam reikia tylos salone ir daug erdvės – gali drąsiai rinktis šį čekų prekės ženklą. „Škoda Kodiaq“ – itin praktiška didesnėms šeimoms. Galimos net septynių vietų versijos, didelė bagažinė – lengvai telpa vaikiškas vežimėlis ar europadėklas. Labai patogios sėdynės, kai kurie savininkai net lygina su „Lexus“ automobilių komfortu. Trumpas variklio dangtis ir geras matomumas palengvina manevravimą. Net ir silpnesni 1,4 TSI ar 1,5 TSI varikliai vertinami kaip pakankami kasdieninėmis sąlygomis, o VRS versija su 2,0 BiTDI dyzeliniu varikliu yra ir galinga, ir ekonomiška – užmiestyje suvartoja 7,5 l/100km, mieste apie 9–10 l/100km.
Kai kam „Škoda“ DSG pavarų dėžė atrodo lėta, ypač mieste. Automobilio valdymo ir elgesio kelyje charakteristikos konservatyvios – netinka norintiems sportiško pojūčio. Žvyrkelyje komfortas gerokai prastesnis nei ant asfalto. Priekinių ratų pasukamumas ribotas. Itin konservatyvus dizainas, įprastos komplektacijos modeliai gali atrodyti pernelyg nuobodūs.
Keista, bet jutiminis ekranas veikia tik stovint, kitu atveju valdomas ratuku.
Pigu išlaikyti
Tokį pat balą surinko 4-oje vietoje likusi japonų „Mazda CX-5“. Gamintas nuo 2017 iki 2025 m. šis SUV apginkluotas galingesniais varikliais nei „Škoda“: benzinas 2,0–2,5 l, dyzelinas – 2,2 l.
Šiuo metu kaina Lietuvoje siekia nuo 10 iki 26 tūkst. eurų.
Automobilis itin patikimas, retai genda, variklis ir automatinė dėžė dirba tiksliai kaip laikrodis. „SkyActiv“ varikliai be turbinos naudoja grandinę, ilgaamžiai ir nereikalauja brangios priežiūros. Eksploatacija nebrangi, dalių kainos prieinamos – pvz., tepalų talpina tik 4,7 l, tepalo filtras kainuoja vos 7 eurus. Labai patogios sėdynės, geras juosmens prilaikymas. Geras salono prietaisų išdėstymas, ergonomiškas valdymas. Kokybiškos net bazinės versijos interjero medžiagos. Salonas gerai izoliuotas nuo vėjo ir kelio triukšmo, padeda dvigubi stiklai. Daug vietos tiek keleiviams, tiek bagažui, 506 l talpos bagažinėje yra dvigubas dugnas, atsarginis ratas.
„Mazda CX-5“ stabilus kelyje, gerai laiko trajektoriją, informatyvus vairas. Geros degalų sąnaudos užmiestyje: dyzelinių variklių – tik 4,5–5 l/100 km, benzininių – apie 7–8,5 l/100 km. Modernus, išskirtinis kėbulo dizainas ypač su „Blackout Edition“ apdaila, cinkuotas kėbulas.
Tiesa, jam kai kuriems modeliams trūksta galios. Keista, bet jutiminis ekranas veikia tik stovint, kitu atveju valdomas ratuku. Prastos raiškos galinio vaizdo kamera. Klasikinė automatinė pavarų dėžė patikima, bet turi tik 6 pavaras, juntamas pavarų perjungimas, net šiek tiek šiurkštokas. Vos 56 l degalų bakas, sukomplektuotas su nemažu 2,5 l benzininiu varikliu, yra akivaizdžiai per mažas.
Pranašumas – kaina
Taip pat lietuviai įvertino ir „Kia Sportage“. Šis korėjiečių automobilis, gamintas nuo 2016 iki 2022 m., varomas benzininio 1,6–2,0 l ir dyzelininio 1,7 l variklių. Lietuvos rinkoje neblogą „Sportage“ galima rasti vos už 8 tūkst. eurų, o brangiausiai – už 20 tūkst.
„Sportage“ savininkai nurodo, kad per keletą metų nebuvo jokių rimtų gedimų, pigios ir eksploatacinės medžiagos: tepalai, stabdžių kaladėlės. Šildomas vairas ir sėdynės sutinkamos net vidutinės komplektacijos automobiliuose. Geros 1,6 T-GDI variklių degalų sąnaudos – vidutiniškai suvartoja apie 8,3 l/100km. Sklandžiai veikia 7DCT automatinė pavarų dėžė. Efektyvi AWD sistema, aukšta prošvaisa“, – vardijo atsiliepimų ir skelbimų svetainės autoasas.lt analitikas Nerijus Paketūras.
Trūkumų „Kia“ taip pat turi. Vairuotojams kliūva kietoka pakaba, komforto stoka su dideliais 19 colių ratais. Biudžetinės salono medžiagos nesuteikia jaukumo – daug kieto plastiko. Navigacija pasenusi, JBL garso sistema neatitinka lūkesčių. Benzininiams 2,0 l ir 1,6 l varikliams trūksta galios lenkiant.
Priežiūros niuansai: dažnai rekomenduojama keisti tepalus – kas 7–10 tūkst. km, dažnos problemos su degalų siurbliais, automatinėmis dėžėmis (nesklandžiai perjungiamos 1–2 pavaros). Platūs priekiniai statramsčiai blogina matomumą, prastas galinis matomumas.
„Sportage“ savininkai nurodo, kad per keletą metų nebuvo jokių rimtų gedimų, pigios ir eksploatacinės medžiagos.
Ispanų išsišokėlis
Antroje vietoje su 4,6 balo įvertinimu netikėtai įsitaisė „Seat Tarraco“. Ispanijos prekės ženklas, priklausantis „Volkswagen“ grupei, gamintas nuo 2018 iki 2024 m.
Jo galimi varikliai: benzininis – 1,5–2,0 l ir dyzelininis – 2,0 l. Šiuo metu kaina siekia nuo 17 tūkst. iki 30 tūkst. eurų.
Lengvai transformuojamas salonas, lanksčiai reguliuojamos vidurinės eilės sėdynės – užlenkus jas, susidaro lygus pagrindas. Gera apžvalga visomis kryptimis, lengva manevruoti, tiksli automobilio vairo reakcija. Standi važiuoklė leidžia užtikrintai jaustis posūkiuose – automobilis stabilus, elgiasi panašiai kaip sedanas. Su visų varomųjų ratų pavara užtikrina gerą sukibimą su keliu, ypač žiemą.
Savininkai pažymi, kad, lyginant su „Volkswagen Tiguan“ ir „Škoda Kodiaq“, „Seat Tarraco“ geresnis kainos ir komplektacijos santykis.
Trūkumai: salone ypač triukšminga važiuojant didesniu greičiu. LED žibintai žiemą užšąla, pasidengia ledu ir nešviečia taip, kaip turėtų. Pakaba labai standi, su didesniais ratlankiais važiuojant jaučiamas diskomfortas. Nepatogi navigacija, pasenusi pastovaus greičio palaikymo rankenėlė neintegruota į vairą, atstumo palaikymo sistema veikia labai įkyriai.
Nuvilianti aukštesnės kokybės „Beats Audio“ audiosistema, karštas aušinimo skysčio vamzdis sumontuotas labai netoli greičio pedalo. Didelės 2,0 TSI variklio degalų sąnaudos – mieste sunaudoja apie 12–14 l/100 km.
Nugalėtojo laurai
Rinkimų nugalėtoju tapo jo didenybė „Subaru Forester“. Su 4,7 balo įvertinimu japoniškas automobilis nusipelnė didžiausių vairuotojų simpatijų.
Gamintas nuo 2018 iki 2024 m. su benzininiais 2,0–2,5 l varikliais ir su hibridiniu (benzinas / elektra) 2,0 l varikliu. Šiuo metu kaina siekia nuo 17 iki 24 tūkst. eurų.
Pasižymi veiksminga visų varančiųjų ratų sistema, užtikrinančia pravažumą net tik pusnyse, bet ir stačiose įkalnėse. „Subaru Forester“ savininkai itin gerai vertina jo patikimumą – jokių gedimų net ir intensyviai naudojant.
Labai naudinga galinės kameros apiplovimo sistema, ilgesnėse kelionėse vairavimą palengvina puikiai veikianti pagalbinė vairavimo sistema, kokybiški „Full LED“ žibintai. Ergonomiškas ir erdvus salonas – daug vietos tiek keleiviams, tiek bagažui. Komfortiška pakaba – per greičio slopinimo kalnelius galima važiuoti nestabdant. Ganėtinai ekonomiški varikliai.
Nors 2,5 l variklis gana galingas, jam trūksta turbinos – automobilis neturi sportiško dinamiškumo. Greitėjimas su CVT transmisija vangus, ypač įsibėgėjant ar lenkiant, – prie jos veikimo reikia priprasti. Garso izoliacija nelabai gera, galėtų būti aukštesnio lygio – girdėti kelio triukšmas, ypač važiuojant didesniu greičiu. Nedidelės talpos degalų bakas ir mažas variklių pasirinkimas.
Naujausi komentarai