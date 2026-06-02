Tyrimas atskleidė, kurioje savivaldybėje geriausia būsto situacija

Skelbiama, kad vertinant geriausias savivaldybes pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamasi 11 kriterijų. Tarp jų – būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui.
Tyrimo duomenimis, penkios geriausiai įvertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonų savivaldybės, o prasčiausiai – Neringos, Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonų savivaldybės.
Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. „Delfi“ paskelbtas „Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas“ rodo, kad būsto kategorijoje Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33-ioje vietoje, Kaunas – 49-oje, Šiauliai – 53-ioje, Klaipėda – 55-oje, o Vilnius – 58-oje.
„Delfi" užsakymu šių metų sausio 1–kovo 31 d. žurnalas „Reitingai“ atliko tyrimą ir pirmą kartą sudarė reitingą „Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas“, kuriame analizuojami 140 rodiklių, sugrupuotų į 12 sričių.
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