Dėl Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbų bus ribojamas eismas Kirtimų kryptimi

Pasak bendrovės, pradedant viaduko naujos perdangos sijų montavimo darbus, Kirtimų gatvės kryptimi bus ribojamas eismas.
„Eismo ribojimai įsigalios gegužės 28 d. nuo 6.00 iki 19.00 val. Kirtimų kryptimi vykstant perdangos elementų montavimui eismo juostos bus uždaromos, transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui“, – pranešime nurodė „Via Lietuva“.
Bendrovė pažymi, kad dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės nei įprastai spūstys, todėl vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto arba rinktis alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Vykstant darbams, taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai.
Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
Kaip skelbė Elta, kovą valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ pradėjo Gariūnų viaduko rekonstrukciją – rangovė „Tilsta“ iki 2027 m. vasaros atliks 6,5 mln. eurų (su PVM) vertės viaduko įrengimo darbus.
Projektas vystomas A1 automagistralės atkarpoje Vilnius–Kaunas–Klaipėda (12,3 km).
Rekonstrukcijos metu esamas viadukas bus demontuotas, o jo vietoje pastatytas naujas, šiuolaikinius saugumo ir patvarumo reikalavimus atitinkantis statinys.
Gariūnų viadukas Vilniuje yra strategiškai svarbus infrastruktūros objektas – juo per parą vidutiniškai pravažiuoja apie 44 tūkst. transporto priemonių, iš kurių apie 4,6 tūkst. sudaro sunkiasvoris transportas.
Viadukas pastatytas 1981 m. pagal tuo metu galiojusias projektavimo normas, kurios šiandien nebeatitinka išaugusių transporto apkrovų ir saugos reikalavimų.
Jo rekonstravimas vyks dviem etapais, pirmasis planuojamas iki šių metų rugsėjo 15 d., jo metu bus rekonstruojama kairioji viaduko pusė.
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