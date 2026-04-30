 Prašo kantrybės: keičiamas šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcijų darbų grafikas

2026-04-30 16:02
Pranešimas spaudai

Miesto centralizuotos šilumos tiekimo tinklus valdanti „Gijos“ jau pradėjo pirmuosius šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcijų darbus. Dėl ilgiau nei planuota trukusio šildymo sezono, kurio pabaiga numatyta gegužės 4 d., kinta numatytų eismo ribojimų datos Kalvarijų g., praneša Vilniaus savivaldybės įmonė JUDU.

Kalvarijų g. eismo ribojimo schema / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Vilniečių patogumui, eismo ribojimai apims kelis etapus. Dėl atliekamų darbų bus ne tik ribojamas eismas, bet ir laikinai persikels viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“, taip pat laikinai keisis ir pėsčiųjų bei dviratininkų eismo organizavimas.

I ETAPAS. Nuo balandžio 20 d. eismas ribojamas nuo Kalvarijų-Kareivių g. sankryžos link Kalvarijų ir Vito Gerulaičio g. sankryžos vykstant Santariškių link. Viena eismo juosta priešpriešiniame eisme skirta visam transportui link Santariškių. Laikinai perkelta viešojo transporto stotelė „Pramogų arena“ už Kalvarijų ir Vito Gerulaičio sankryžos. Pėstieji ir dviratininkai savo kelionės tikslą galės pasiekti kitoje pusėje esančiu šaligatviu. Šie eismo pokyčiai truks savaite ilgiau nei buvo numatyta, t. y. iki gegužės 18 d.

II ETAPAS. Šio etapo pradžia buvo numatyta gegužės 11-29 d., tačiau dėl šildymo sezono trukmės perkeliama į gegužės 18-29 d. Šiuo laikotarpiu darbai vyks Kalvarijų ir Vito Gerulaičio g. sankryžos link Kalvarijų ir Kareivių g. sankryžos. Paliekama viena eismo juosta visoms transporto priemonėms.

Vairuotojai ir keleiviai, pėstieji raginami atkreipti dėmesį į eismo ribojimus, sekti kelio ženklus bei savo keliones planuoti iš anksto. Atnaujinamos šilumos tiekimo trasos skaičiuoja jau 49 metus, todėl yra reikšmingai susidėvėjusios, paveiktos korozijos. 

