117 metrų siena virs gyva Vilniaus atminties juosta

„Miestas gali kalbėti ne tik per architektūrą, bet ir per atmintį. Net ir griežčiausios erdvės gali tapti atviresnės, jei jose atsiranda istorija, prasmė ir žmogiškumas. „Vilniaus istorijos kontūrai“ net tik meno kūrinys – tai kvietimas kiekvienam vilniečiui ir miesto svečiui pažinti Vilnių iš naujo“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benskunskas.
Ant Drujos gatvėje esančios mūro sienos bus nupiešta penkiolika skirtingų Vilniaus žemėlapių, apimančių laikotarpį nuo 1719-ųjų iki XX a. pradžios. Jų fragmentuose bus matomas Išganytojo kalvos pokytis, nuo laukinių miškų, vienuolynų ir jų sodų iki gatvių tinklo ir modernios miesto-sodo idėjos Juozapo Montvilos įkurtame Rasų kolonijos kvartale.
Taip bus tarsi sustabdyta laiko tėkmė – istorijos juosta, leidžianti vienu žvilgsniu aprėpti šimtmečius. Kūrinys pasakos apie miestą, kuris augo, plėtėsi, tapo modernus.
„Lietuvos kalėjimų tarnyba džiaugiasi galėdama prisidėti prie Vilniaus istorijos įamžinimo, ir primena, kad už aukštų sienų taip pat yra visuomenės dalis – žmonės, kurių ryšys su miestu neturi nutrūkti“, – sakė Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys.
Projektą įgyvendins kūrėjų komanda: dailininkai Rimas Paulauskas ir Ričardas Tuškenis, architektas Algirdas Jurevičius, idėjos prodiuseris ir koordinatorius fotomenininkas Saulius Paukštys. Darbus organizuos VšĮ Demokratinės bendruomenės resursai.
Projektui įgyvendinti skirta 20 tūkst. eurų, o projekto rėmėja, Danijos dažų gamintoja „Flügger“, suteiks įgyvendinimui reikalingas priemones: dažus, gruntą, teptukus ir volelius. Kūrinys bus įgyvendinamas šią vasarą.
