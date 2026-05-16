Prasideda jubiliejinės Gatvės muzikos dienos renginiai

Dvidešimtmetį mininčios Gatvės muzikos dienos tema – „Gimtadienis“. Pasak vieno iš šventės organizatorių Jogailos Ivašausko, šių metų renginio sumanymas – švęsti ne tik muziką, bet patį faktą, kad muzikantų bendruomenė jau dvidešimtus metus išeina į gatves ir surengia bene didžiausią muzikos šventę visoje Lietuvoje savanorystės pagrindu.
„Per dvidešimt metų Andriaus Mamontovo idėja ir iniciatyva tapo mūsų kultūrinės padangės kūnu. Gatvės muzikos diena augo, užaugo, subrendo ir dabar turime renginį, jungiantį kartas, bendruomenes ir miestus. Gatvės muzikos diena tapo vienu tų reiškinių, kurio visi laukia, jam ruošiasi, o svarbiausia, įsitvirtino supratimas, kad ši šventė kuriama pačios bendruomenės pastangomis. Gatvės muzikos dienos gimtadienis yra mūsų visų gimtadienis, mūsų visų šventė“, – pranešime cituojamas J. Ivašauskas.
Vilniuje, kaip ir kasmet, Gatvės muzikos diena prasidės vidurdienį ir tęsis iki vėlaus vakaro.
Be muzikantų gatvėse, sostinėje šventės lankytojų lauks tradiciškai grupės „Mood Sellers“ organizuojama pučiamųjų instrumentų eisena. Lydima žalvarinių pučiamųjų ir būgnų, Naujojo Orleano kultūros įkvėpta „Mood sellers“ dūdų eisena 18.00 val. pajudės nuo Aušros vartų link Paupyje esančio „Downtown Forest Hostel & Camping“ kiemelio.
Kaip ir ankstesniais metais, Konstantino Sirvydo skvere įsikurs LRT Opus erdvė, kurioje pasirodys Andrius Mamontovas, Kristijonas Ribaitis, Nika Ganga, BALTASIS KIRAS, Pluie de Comètes ir „NO_USE“.
MO muziejus terasoje vyks jubiliejinis 100 Afrikos būgnų ratas, o Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus teatro kiemelyje skambės Dainų šventės kūriniai. Juos atliks Vilniaus miesto mokyklų ir muzikos mokyklų kolektyvai.
Kantri muzikos gerbėjų lauks Virgio Stakėno koncertas Reformatų parke esančio baro „7 Fridays“ kieme.
Gatvės muzikos dienoje šiemet taip pat vyks VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakulteto studentų jaunųjų grupių festivalis „Atlantida“, kuriame pasirodys grupės „Loafers“, „Misinformacija“, „Kodama“, „Geck“, „Oshia“, „Alėja“ ir „GYVA“.
Vytautas Kernagio 75-mečio proga Mėsinių gatvėje skambės bardų muzika ir dainuojamoji poezija, o atidaromame Lazdynų Pelėdos skvere koncertuos grupė „Pragiedruliai“ VAG muzikos studija „Stereo“, atlikėjas Tadas ir grupė „Akys“.
ELTA primena, kad 2007 m. pirmąją Gatvės muzikos dieną inicijavo atlikėjas Andrius Mamontovas.
