Raibsta akyse: Šaltibarščių festivalis pritraukė įspūdingą minią žmonių

Organizatoriai skaičiuoja, kad parade dalyvavo daugiau nei 15 tūkstančių žmonių. Muzika, vėliavos, šaltibarščių įkvėpti kostiumai ir šaltsriubės personažai, šūksniai bei telefonais filmuojami praplaukiantys laivai pavertė Neries pakrantes ryškiausia ir linksmiausia sostinės vieta. Panašu, jog šaltibarščiai oficialiai įsitvirtino ne tik Vilniaus kavinėse ar gatvėse, bet ir miesto upėje.
„Kasmet svarstome, kaip dar nustebint „Vilnius Pink Soup Fest“ lankytojus, todėl šiemet surengėme rožinį paradą upe, kuris dar kartą parodė, kiek daug kūrybiškumo turi mūsų miestas. Šiandien žiūrėdami į minias pakrantėse bei pasipuošusius laivus juokavome, kad šaltibarščiai jau dominuoja žemėje ir vandenyje – kas žino, gal ateis eilė ir orui. Tokios akimirkos labai aiškiai parodo, kodėl šis festivalis toks mylimas bei kodėl tiek svečių po jo nori į Vilnių sugrįžti dar kartą“, – sakė Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Rožinė čiuožykla ir šaltibarščių rekordai
Po parado festivalio veiksmas persikėlė prie Baltojo tilto, kur nuo ryto pagrindinė „Vilnius Pink Soup Fest“ erdvė darėsi vis pilnesnė. Vieni čia leidosi legendine šaltibarščių čiuožykla, kurios aukštis kaip keturių aukštų pastato, kiti fotografavosi su įspūdingais rožiniais kostiumais pasipuošusiais festivalio dalyviais ar prie ryškių instaliacijų, o eilės prie maisto zonų rodė, kad šį savaitgalį svečiai nusiteikę paragauti ne vieną šaltibarščių dubenėlį.
17 val. scenoje prie Baltojo tilto prasidės šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas, kuriame šventės svečiai varžysis dėl ryškiausio rožinio įvaizdžio titulo. O festivalio teritorijoje įvairiausios veiklos ir pramogos šiandien dar veiks iki 19 val. Vakare festivalio nuotaika persikels į Rotušės aikštę. Čia 20 val. prasidės didysis „Vilnius Pink Soup Fest“ koncertas, kuriame dainuos Angelou ir Donatas Montvydas su grupe.
Rožinis šeštadienis tęsis ir po atlikėjų pasirodymų – įvairiose miesto vietose lankytojų dar lauks vakarėliai, specialūs meniu, rožiniai kokteiliai ir naktinis Vilnius, šį savaitgalį, panašu, nusprendęs šaltibarščius švęsti iki pat vėlumos.
Festivalio finalas su Sandra Carrillo
Festivalis Vilniuje nenustos stebinti sekmadienį. Nuo 11 val. prie Baltojo tilto prasidės „IKI šaltibarščių ėjimo varžybos“, visą dieną čia veiks pagrindinė festivalio erdvė su aktyvacijomis, rožine čiuožykla, maisto zonomis ir pramogomis visai šeimai. Lankytojų taip pat lauks šaltibarščių valgymo varžybos.
14 val. festivalio programoje suplanuota degustacija „Šaltibarščiai kitaip: tarptautinė versija“, kurioje sostinėje veikiančių užsienio restoranų šefai lietuvišką rožinę sriubą interpretuos savaip – su savo šalių skoniais, prieskoniais ir kulinarinėmis tradicijomis. 15 val. festivalį uždarys vasariškas Sandra Carrillo koncertas.
Daugiau informacijos ir visą festivalio programą rasite čia.
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