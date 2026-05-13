 Daliai vilniečių bus išjungtas karštas vanduo

2026-05-13 11:10
ELTOS inf.

Vilniuje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai. Todėl jų metu dalyje sostinės gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas, trečiadienį pranešė centralizuotos šilumos tiekėja „Gijos“.

Pasak bendrovės, šiemet bandymų apmtys sumažintos, tad laikino tiekimo sutrikimo išvengs apie 46 procentus vilniečių.

„Šiemet karšto vandens išjungimų dėl hidraulinių bandymų nepajus didžioji dalis Pilaitės, Senamiesčio, Naujamiesčio, Justiniškių, Pašilaičių, Paupio, Visorių, Žirmūnų, Šnipiškių ir Vilkpėdės gyventojų“, – pranešime nurodė „Gijos“.

Visgi bendrovė pažymi, kad kai kuriose vietose  atliekamos vamzdynų rekonstrukcijos ar prijungiami nauji pastatai, todėl karštas vanduo gali būti taip pat laikinai netiekiamas.

Romas
Hidrauliniai bandymai daugiabučių vidaus tinkle yra nusikaltimas: avarinių situacijų sąmoningas sukėlimas. Hidrauliniai bandymai Berlyne (slėgio pakėlimas ) vykdomi tik karšto ir šalto vandens tiekimo trasose iki vidaus pirmos sklendės. Kas sugalvojo pas mus kelti spaudimą namų vidaus tinkluose tas didžiausias kvailys arba avarinių tarnybų nupirktas diversantas.
