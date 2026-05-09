Europos diena: keliasdešimt žmonių žygiavo Vilniaus Gedimino prospektu

Dalyviai buvo nešini ES, Lietuvos, Ukrainos ir istorine Baltarusijos vėliavomis.
Eisenoje kartu su jos iniciatoriais – Europos Federalistų judėjimu Lietuvoje ir Jaunaisiais Europos Federalistais (Ave Europa) dalyvavo ir Lietuvos liberalus jaunimas, Liberalų sąjūdis, Statkevičiaus Forumo bei Baltarusijos opozicijos nariai.
Taip pat Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjaus ir to paties universiteto Statybos inžinerijos fakulteto bei Saulės gimnazijos jaunimas.
Kartu žygiavo ir europarlamentaras Petras Auštrevičius.
1950 metų gegužės 9-ąją vienas dabartinės ES įkūrėjų, prancūzų diplomatas Robertas Shumanas (Robertas Šumanas) pasiūlė suvienyti Prancūzijos ir Vokietijos anglių bei plieno pramonę. Ši deklaracija padėjo pamatus taikai Europoje ir dabartinei Bendrijai.
Lietuva visateise Bendrijos nare tapo 2004 metų gegužės 1 dieną.
