Europos dienos išvakarėse Vilniuje bus iškilmingai pakelta ES vėliava

Vėliavą ant pagrindinio Lukiškių aikštės stiebo iškels Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai.
Šia proga sveikinimo žodį tars užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, o Lietuvos kariuomenės orkestras ir Užsienio reikalų ministerijos (URM) diplomatų choras atliks Lietuvos Respublikos bei ES himnus.
Ceremonijoje taip pat dalyvaus premjerė Inga Ruginienė bei už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Glennas Micallefas.
URM kvies švęsti Europos dieną ir šeštadienį. Šią dieną sostinėje taip pat vyks 22 km Europos dienos ėjimas, skirtas paminėti 22-ąsias Lietuvos narystės ES metines.
ELTA primena, kad ES, kuriai šiuo metu priklauso 27 valstybės, buvo įsteigta 1993 metais įsigaliojusia Mastrichto sutartimi.
Lietuva oficialų prašymą priimti į ES pateikė 1995-aisias. Po penkerių metų dėl narystės Bendrijoje šalis pradėjo derybas, kurios 2002 m. baigėsi Kopenhagoje vykusiame ES Viršūnių Tarybos susitikime.
2003-iųjų balandį Atėnuose Lietuva pasirašė stojimo į ES sutartį. Gegužės mėnesį šalyje įvykusio referendumo metu apie 90 proc. dalyvavusių Lietuvos piliečių pritarė šalies narystei ES.
Oficialia ES nare Lietuva tapo 2004 m. gegužės 1 dieną. Kartu su Lietuva į Bendriją buvo priimta Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.
