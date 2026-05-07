Į Vilnių sugrįžo pavojingas svečias: specialistai įspėja gyventojus

2026-05-07 11:05
Eglė Račkauskaitė (LNK)

Vilniuje – vėl meška, o tiksliau rudasis lokys. Šįkart šis retas, bet pavojingas svečias mieste ilgai neužsibuvo. Tiesa, pamačius gyvūną, žmonės įspėjami prie žvėries nesiartinti ir skambinti bendruoju pagalbos telefonu.

Asociatyvi Magnific.com nuotr., LNK vaizdo įrašo stop kadras

Vilniaus rajone, ties Bukiškio kaimu, meška pastebėta prieš vidurnaktį. Ji bėgo link Vilniaus Tarandės gatvės. Pareigūnai netrukus mešką išlydėjo namo.

„Automobiliu lydėjo ją, kad saugiai pasitrauktų iš gyvenamosios zonos. Pastebėjo, kad meška įbėgo į šalia esantį miškelį ir daugiau nebuvo pastebėta“, – pasakojo Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas.

„Ji grėsmės gyventojams tikrai nesukėlė ir matomai nuėjo į saugią vietą, t. y. į mišką ar panašiai“, – tikino Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jarmalavičius.

Šiuo metu žinoma tik apytikslė žvėries vieta, o pareigūnai su dronu bando jį surasti.

„Žinome tik tiek, kad Tarandės apylinkėse, o tikslios vietos nežinome“, – dalijosi J. Jarmalavičius.

Tiesa, nėra garantijos, kad meška negrįš. Medžiotojų ir žvejų draugija pranešė, kad esant poreikiui padės.

„Turbūt sėdėčiau automobilyje ir žiūrėčiau, kaip nueina. Nemanau, kad ji pultų mus“, – neslėpė vietos gyventojas.

Rudasis lokys – pavojingas svečias. Su juo susidūrus specialistai pataria nepanikuoti, nesiartinti, nebandyti žvėries fotografuoti ir išlaikyti saugų atstumą.

„Nebandyti prie jo eiti, o informuoti atitinkamas tarnybas ir policiją tuo pačiu, kurie užtikrins saugią aplinką“, – teigė T. Bražėnas.

„Geriausia sustoti, pakelti rankas ir susiburti į žmonių grupę, kad atrodytų, jog esame didesni. Žvėris irgi turi savisaugos instinktą, kad nepultų“, – aiškino J. Jarmalavičius.

Tiesa, meška čia jau ne pirmą kartą.

„Matyt, jai čia labai patinka“, – sakė gatvėje pakalbinta moteris.

Pernai meška sostinėje pastebėta visą savaitgalį, ji net užėjo į žmonių kiemus. Ar čia tas pats žvėris kaip pernai – neaišku. Skaičiuojama, kad Lietuvos miškuose klajoja apie dešimt meškų.

„Norint identifikuoti, ar tai tas pats lokys, reikia turėti pernai lokio duomenis DNR bei paimti šio lokio duomenis. Tokių duomenų tikrai neturime ir negalime atsakyti, ar čia tas pats lokys, ar kitas atklydęs“, – komentavo J. Jarmalavičius.

Į Vilnių sugrįžo ŠEIMININKAS, o ne svečias... Ar taip sunku susigaudyti nors gyvenimo paviršiuose?
tai
ko čia dabar nerimaujat? Gi taip neseniai džiaugėtės, kad į Lietuvą atsikraustė lokys. Tai džiaukitės ir toliau.
