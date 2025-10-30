Išskristi ir vėl nepavyks: Vilniaus oro uostas – uždarytas

Kaip skelbia Lietuvos oro uostai, orlaivių eismas sustabdytas kiek po 20 valandos. Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23.10 valandos.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas keturis kartus, Kauno – kartą.
Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į Lietuvą vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams ar į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.
