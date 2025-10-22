Įvardijo, kiek tūkstančių keleivių paveikė sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas

„Per laikotarpį, kai buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikta daugiau negu 4 tūkst. keleivių ir apie 30 skrydžių“, – LRT radijui trečiadienį sakė V. Ročė.
Pasak jos, 14 skrydžių, kurie turėjo vykti į Vilnių, buvo nukreipta į kitus oro uostus – dešimt orlaivių leidosi Kauno oro uoste, dar du buvo nukreipti į Rygos oro uostą, po vieną į Palangos ir Varšuvos oro uostus.
„Taip pat 10 skrydžių buvo atšaukta, o vienas orlaivis grįžo į išvykimo oro uostą“, – sakė V. Ročė.
Trečiadienio rytą atnaujinus oro uosto darbą iš Vilniaus išvykti vėlavo penki skrydžiai.
10 skrydžių buvo atšaukta, o vienas orlaivis grįžo į išvykimo oro uostą.
„Dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Keleivių prašome ir rekomenduojame informaciją apie skrydžius sekti Vilniaus oro uosto svetainėje ir kartu keleivių, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiame tiesiogiai susisiekti su oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos“, – teigė V. Ročė.
Anot jos, trečiadienį ryte situacija oro uoste buvo įprasta, tačiau buvo matyti šiek tiek daugiau žmonių, laukiančių skydžių.
BNS rašė, kad dėl keliasdešimt kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų antradienį apie 23 val. sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla. Dalis skrydžių nukreipta į kitus oro uostus, dalis orlaivių grįžo į pirminį oro uostą. Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta trečiadienį 6.30 valandą.
NKVC duomenimis, šiuo metu rasti penki balionai, sulaikytas vienas pilietis, rasta apie 7000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Paieškos tęsiamos.
Pastarąjį kartą oro uosto veikla dėl kontrabandinių balionų buvo paveikta spalio pradžioje. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų.
