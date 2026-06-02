Jeruzalės tvenkinio parko atidaryme – „Saulės kliošo“ koncertas ant vandens

„Jeruzalės tvenkinio parkas – viena iš tų Vilniaus vietų, kur gamta labai arti kasdienio gyvenimo. Atnaujindami šią erdvę siekėme išlaikyti jos natūralumą, kartu sudarant patogias sąlygas vilniečiams čia leisti laiką – pasivaikščioti, pabūti prie vandens, sportuoti ar ateiti su vaikais“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Nuo 17.30 val. parke vyks veiklos vaikams ir šeimoms. Lankytojų lauks tapyba ant vandens, „Parko paslapčių paieška“ su biologinės įvairovės ekspertu ir gamtos edukatoriumi Tomu Pociumi bei smalsumą žadinanti „Gamtos stotelė“ su ekologinio ugdymo pedagoge Anželika Oleksina. Joje vaikai ir tėvai galės per mikroskopą tyrinėti miško objektus, kerpes, augalus, medieną ir atrasti netikėtų gamtos faktų.
Vakaro nuotaiką kurs akustinis Justės ir Lauryno iš „Saulės kliošo“ koncertas ant vandens. Renginio metu taip pat veiks laimės ratas, kuriame „Rimi“ vaišins skanėstais.
Proga atrasti Jeruzalės parką
Jeruzalės tvenkinio parkas apima dalį Visorių–Bajorų miškų, o vienas pagrindinių jo akcentų – Jeruzalės tvenkinys, kurio pakrantės apaugusios medžiais ir krūmais. Tvarkant teritoriją siekta išlaikyti kuo natūralesnį parko charakterį, kartu pritaikant erdvę gyventojų poilsiui.
Atnaujintame parke įrengti 3,5 km ilgio pasivaikščiojimo takai su apšvietimu, terasa ant vandens, vaikų žaidimų ir sporto erdvės bei pažintinis takas. Tvenkinyje veikia fontanėlis, kuris ne tik pagyvina aplinką, bet ir padeda palaikyti vandens kokybę.
Prie atnaujintos erdvės idėjos ir jos įgyvendinimo prisidėjo „Vilniaus vystymo kompanija“.
Vilniečiai kviečiami atvykti, pasivaikščioti, pabūti prie vandens, atrasti gamtą visai šalia namų ir kartu pasidžiaugti dar viena žalia Vilniaus erdve.
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