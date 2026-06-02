Per LGBTQI eitynes reiškiant protestą prie Teisingumo ministerijos bus paliekami rožiniai trikampiai

„Antrojo pasaulinio karo metais nacistinėje Vokietijoje koncentracijos stovyklų kaliniai buvo žymimi skirtingų spalvų trikampiais. Ir rožinis trikampis buvo naudojamas homoseksualiems vyrams, biseksualiems asmenims žymėti. Tai buvo ir persekiojimo, ir pažeminimo, ir smurto ženklas“, – antradienį spaudos konferencijoje kalbėjo TJA pirmininkas Artūras Rudomanskis.
„Vėliau LGBT bendruomenė šį simbolį susigrąžino ir pavertė jį pasipriešinimo, solidarumo ir atminties ženklu. Šiandien jis primena, kas nutinka tada, kai vienų žmonių teisės laikomos mažiau svarbiomis nei kitų“, – pabrėžė jis.
Anot asociacijos pirmininko, Teisingumo ministerija turėtų siekti įgyvendinti Konstitucinio Teismo suformuotą doktriną, užuot ieškojusi priežasčių tam užkirsti kelią.
„Rožinis trikampis šioje vietoje simbolizuoja ne tik LGBT žmonių istorinę patirtį, bet ir perspėjimą, kad diskriminacija dažniausiai prasideda ne nuo atviro persekiojimo, o nuo institucijų neveiklumo, delsimo ir bandymo vienų žmonių teises laikyti mažiau svarbiomis nei kitų“, – kalbėjo A. Rudomanskis.
Savo ruožtu asociacija ragina žmones prisidėti prie akcijos ir savarankiškai pasigaminti bei palikti rožinius trikampius prie ministerijos, taip išreiškiant palaikymą LGBTQ+ bendruomenei.
Kaip rašė BNS, pernai balandį KT paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančia pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Tačiau Teisingumo ministerija nuo kovo mėnesio aukštesnės instancijos teismui apskundė keturis sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Jais prašoma įvertinti, ar žemesnės instancijos teismas neviršijo įgaliojimų pripažindamas partnerystę, kol Seime nėra priimtas ją reglamentuojantis teisės aktas.
R. Tamašunienė anksčiau BNS sakė, kad nuo to, kaip aukštesnės instancijos teismas išnagrinės minėtą skundą, priklausys, kaip ministerija elgsis dėl kitų registruojamų partnerysčių.
Anot JTA valdybos nario Jono Valaičio, ministerijos teismų sprendimai yra skundžiami ne dėl techninių kliūčių, o dėl politinių motyvų.
„Rita Tamašunienė iš esmės ne kartą viešojoje erdvėje deklaravo, kad nepritaria tos pačios lyties partnerystės įteisinimui. Ir dar praeitais metais ji iš esmės pareiškė, kad neteiks tokio Partnerystės įstatymo, kokio tikisi LGBT bendruomenė. (...) Būtent dėl šių motyvų, dėl bendrai tos nuolatinės homofobiškos politinės linijos ir gimė ši akcija“, – teigė J. Valaitis.
BNS taip pat rašė, jog Laisvės partija praeitą savaitę pranešė, kad 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, nes Teisingumo ministerija nevykdo teismų sprendimų. Teismai įpareigojo ministeriją registruoti pripažintas partnerystes ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus.
Teismas taip pat tenkino antstolių prašymą, jog už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną ministerija nukentėjusiesiems mokėtų po 10 eurų per dieną.
JTA pirmininkas pabrėžė, kad dėl neįgyvendinamų teismų sprendimų auga finansinė našta valstybei, o ateityje tai gali kainuoti dar daugiau mokesčių mokėtojams.
„Ateis tas momentas, kai valstybei bus nepakeliama našta neįgyvendinti šitų sprendimų, taigi šiuo atveju laikas yra mūsų pusėje“, – akcentavo A. Rudomanskis.
LGBTQI eitynės „Už lygybę“ vyks birželio 6 dieną Gedimino prospekte, Vilniuje. Šiemet eitynių metu tikimasi apie 20 tūkst. dalyvių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)