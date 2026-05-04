Maskvos namai Vilniuje virsta milijonine problema: mėšlo krūva miesto centre

Maskvos namai dabar primena landynę. Nors pastatyti naujutėliai, taip niekada ir neatidaryti.
Projektas primena, kad ir Lietuva, auklėjanti Vakarus, ne visada Rusijoje matė tik grėsmes. Prieš pat įstojant į Europos Sąjungą ir NATO tuometis premjeras Algirdas Brazauskas Maskvoje sutarė, kad rusams reikia Vilniuje turėti centrą rusų kultūrai ir įtakai skleisti.
Projektą perėmė Vilniaus merai: Artūras Zuokas inicijavo dokumentus. Juozas Imbrasas atidarė statybas – už Rusijos pinigus.
Bet vos pastačius paaiškėjo, kad Maskvos namai aukštesni, nei numatyta statybos leidime. Statinys pripažintas nelegaliu.
„Dabar kalbant apie tai, kaip padaryti, kad ši provokacija neįvyktų“, – 2016 m. teigė tuometinis Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
Saugumo departamentas dar įvertino, kad veikla, kurią čia vykdytų Rusija, būtų priešiška Lietuvai. Teismas 2016-aisiais įpareigojo savivaldybę Maskvos namus nugriauti. Bet ji šešerius metus to nepadarė.
Teismas griauti įpareigojo Statybos inspekciją. Bet ir jai jau ketvirtus metus nepavyksta pasamdyti įmonės, kuri nugriautų.
„Buvo keletas pasiūlymų, kurie neatitiko sąlygų, ir, deja, teko pirkimus nutraukti“, – Statybos inspekcijos viršininkas Albertas Stanislovaitis.
Dabartinis Vilniaus meras viešai gėdija Statybos inspekciją. Skiria pinigų plakatams, nors prieš tai pati savivaldybė dar daugiau dienų nevykdė teismo sprendimo.
„Mes turime piktžaizdę, mėšlo krūvą Vilniaus mieste, kur, ačiū buvusiam merui Zuokui, Paleckiui, kuris buvo vicemeru, parvežė šitą saulę iš Maskvos“, – teigė Vilniaus meras V. Benkunskas.
A. Zuokas stebisi, kodėl dabartinis meras toks „užsidegęs“ dėl Maskvos namų.
„Čia pavadinčiau vartymusi iš gaidžio, kaip liaudyje vartojama tokia sąvoka“, – sakė A. Zuokas.
Savivaldybė nebeturi teisinio pagrindo dalyvauti griovimo darbų organizavime.
„Už viską, kas vyksta Vilniaus mieste, aš esu atsakingas, ir šiuo atveju darau ne savo darbą, siekdamas, kad pagaliau šis pastatas būtų nugriautas“, – pabrėžė V. Benkunskas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Maskvos namai gali tapti ir politiniu mero V. Benkunsko pralaimėjimu. Statybos inspekcija vykdo naują konkursą, ieško įmonės, kuri griaus.
„Patys darbai gali siekti 2 mln. eurų“, – nurodė A. Stanislovaitis.
O sąskaitą už griovimą Statybos inspekcija pateiks tiems, kurie leido statyti Maskvos namus, pažeidžiant projekto sąlygas – savivaldybei.
„Tikrai taip, visais atvejais, kada griauname valstybės pinigais pastatus, po to pateikiame sąskaitas statytojui ir dažnu atveju statybos dokumentą išdavusiai savivaldybei“, – aiškino A. Stanislovaitis.
Vilniaus savivaldybė pati nesugebėjo nugriauti, bet gali tekti mokėti, kai nugriaus kiti.
„Jeigu tai būtų padaryta, tada galima kalbėti apie išieškojimus, bet tai antriniai klausimai“, – pažymėjo V. Benkunskas.
Galbūt ir dėl to Vilniaus meras ieško įmonių, kurios Maskvos namus griautų nemokamai.
„Matysime, kiek verslo prisidės, kiek įmonių, bet aš manau, pasidalintume“, – svarstė V. Benkunskas.
Įmonėms tai nebūtų vien išlaidos. Sutrupinus sienas liks tonos betono ir metalo laužo – jis turi vertę. Kad įmonės galėtų griauti nemokamai, reikia pakeisti įstatymą – Seimas jau svarsto.
„Tradicinis kelias, tas biurokratinis kelias, trunka per ilgai. Statybų inspekcija muistosi į visas puses, kaip ir gėda, kaip ir įsižeisti bando“, – kritikavo V. Benkunskas.
Statybos inspekcija sako, kad viena yra įvertinti „iš akies“. Bet su Maskvos namais – sudėtingas ir pastatas, ir vieta. Kai įmonės detaliau pažiūri planus, griauti už dyką nebenori.
„Objektas pakankamai sudėtingas, reikalaujantis daug resursų, atsakomybių. Kažkokio didelio susidomėjimo nėra, deja, tų, kurie norėtų už „ačiū“ nugriauti, nėra“, – teigė A. Stanislovaitis.
Griovimo darbai miesto centre – ir pavojingi.
Maskvos namai virš žemės iškilę 7 aukštus. Bet daugiausia problemų nugriauti šį pastatą matoma ten, kur nuo gatvės plika akimi nematyti. Maskvos namai turi 3 aukštus po žeme. Iš dviejų pusių – judrios gatvės, kurios prasideda iš esmės prie pat pastato sienų. Todėl kasti ir griauti 11 metrų po žeme, neuždarius eismo, nebūtų paprasta.
Yra ir svarstymų Maskvos namus nugriauti tik iki žemės. Požeminius aukštus palikti tiems, kurie norės čia statyti kažką naujo.
A. Zuokas siūlo išvis negriauti.
„Ir, pavyzdžiui, suteikti tai pačiai Ukrainos tarptautinei mokyklai, kuri net yra pareiškusi prieš 4 metus norą ten vykdyti ugdymo pamokas“, – siūlė A. Zuokas.
Vilniaus savivaldybė gali gauti dar vieną sąskaitą dėl Maskvos namų, nes savivaldybė tebėra Maskvos namų bendrasavininkė kartu su Rusijos organizacijomis. Maskvos namams paskelbtas bankrotas, o LNK žiniomis, Mokesčių inspekcija reikalauja išieškoti beveik trečdalį milijono eurų.
