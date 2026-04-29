Maskvos namams nugriauti Vilnius ieško „pigiausio ir greičiausio“ būdo, paramos verslui nesvarsto

Praėjusį trečiadienį savivaldybės ir ministerijos atstovai aptarė, kokių artimiausių žingsnių reikės imtis, jei Seimas galutinai priims pateikimo stadiją įveikusias Labdaros ir paramos įstatymo pataisas.
„Ministerija ir savivaldybė turi vieningą požiūrį – reikia ieškoti pigiausio ir greičiausio būdo nugriauti Maskvos namus, o tai galima pasiekti dėka susitelkusios verslo bendruomenės, veikiančios patriotiniais pagrindais“, – komentare Eltai nurodė savivaldybė.
Aplinkos ministerijos atstovai Eltai teigė, kad Maskvos namų griovimo klausimas toliau sprendžiamas bendradarbiaujant su savivaldybe bei Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), konkrečių sprendimų dar nėra.
Anksčiau savivaldybė skelbė, kad meras Valdas Benkunskas planuoja projektu suinteresuotus verslo atstovus ateityje kviesti į susitikimą ir aptarti galimą verslo paramos natūra skyrimo mechanizmą.
Jos atstovų teigimu, šiuo metu nėra svarstoma galimybė savivaldybei į kvietimą nugriauti Maskvos namus atsiliepusioms įmonėms skirti paramą iš biudžeto.
„Dabar dar vyksta konsultacijos dėl konkrečių įgyvendinimo sprendinių. Esant konkretiems sprendimams, apie juos bus paskelbta viešai. (…) Mero pasiūlytas sprendimo principas – verslas patriotiniais pagrindais griautų Maskvos namus, už tai nemokant iš valstybės biudžeto“, – Eltai teigė Vilniaus savivaldybė.
Prieš imantis tolesnių sprendimų laukiama galutinio Seimo apsisprendimo dėl socialdemokrato Martyno Katelyno pateikto projekto, kuriame siūloma, kad paramą valstybės įstaigos galėtų priimti ne tik paslaugomis, bet ir darbais – šiuo atveju priimančioji organizacija būtų Statybos inspekcija.
Dabar įstatyme įtvirtinta, kad parama gali būti teikiama piniginėmis lėšomis ir bet kokiu kitu turtu, 1,2 proc. kasmetinio gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalimi, taip pat paslaugomis.
Vilniaus mero teigimu, į jo kvietimą prisidėti prie Maskvos namų griovimo savo lėšomis atsiliepė keletas didelių statybos įmonių, tarp jų – „Naresta“, „Kalvasta“, „Yit Lietuva“, „Gilesta“, „Fegdos grupei“ priklausanti „Tilsta“ ir „Hiltus“.
Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) teismo nugriauti Maskvos namus įpareigota dar 2022 m. pabaigoje. Jeigu nepavyktų sudaryti galimybės verslui pastatą nugriauti neatlygintinai, inspekcija turėtų skelbti naują viešąjį konkursą.
Kaip skelbė ELTA, Maskvos namų projektą Vilniaus centre vystyti nuspręsta dar 2004 m.
Šį pastatą valdo viešoji įstaiga „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, kurios 75 proc. akcijų yra valdoma dalininkų iš Maskvos.
Anot sostinės mero, sklypas sostinės centre sankirtoje bus perduotas ukrainiečių religinei bendruomenei, šiuo klausimu jau pasiekti žodiniai susitarimai.
