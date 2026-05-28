Naujamiestyje prasidės kompleksinis V. Kudirkos gatvės atnaujinimas

„V. Kudirkos gatvė yra viena svarbiausių Naujamiesčio jungčių su miesto centru, todėl šiuo projektu siekiame ne tik atnaujinti infrastruktūrą, bet ir sukurti patogesnes bei saugesnes sąlygas – ypatingai tiems, kurie keliauja viešuoju transportu ir pėsčiomis“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
V. Kudirkos gatvėje bus vykdomas dangų ir įrenginių kapitalinis remontas, įrengiamos atskiros juostos viešajam transportui, modernizuojamos sankryžos ir kita inžinerinė infrastruktūra. Numatyta keisti šviesoforų postus V. Kudirkos ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje, V. Kudirkos ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžoje bei ties pėsčiųjų perėja prie M. Valančiaus gatvės. Taip pat bus dalinai atnaujinami apšvietimo tinklai.
Įgyvendinant projektą bus rekonstruojami lietaus (paviršinių) nuotekų šalinimo tinklai nuo V. Kudirkos g. 14 sklypo iki J. Jasinskio gatvės. Be to, bus įrengiami nauji lietaus nuotekų tinklai – V. Kudirkos gatvėje nuo J. Basanavičiaus iki Pamėnkalnio gatvės bei šioje atkarpoje esančiose sankryžose, taip pat nuo Švitrigailos gatvės iki V. Kudirkos g. 14 sklypo, J. Jasinskio ir Pakalnės gatvėse.
Dėl šlaito tvarkymo darbų ir naujai projektuojamos infrastruktūros neišvengiamai teks pašalinti dvi šlaite augančias baltąsias tuopas. Tačiau įgyvendinant projektą numatomas gausus papildomas apželdinimas ir naujų želdynų formavimas. Siekiant, kad esami medžiai ir kiti želdiniai nebūtų pažeisti darbų metu, želdynų specialistai vykdys darbų priežiūrą.
Palei Tauro kalno vakarinį šlaitą planuojama suformuoti želdinių kompoziciją iš siauralajų klevų, o jų pomedžiuose sodinti palaipines sedulas ir lenktašakes forsitijas, kurios suteiks daugiau žalumos, atskirs pėsčiųjų erdvę nuo intensyvaus eismo ir užtikrins dekoratyvumą visais metų laikais.
V. Kudirkos gatvės atkarpoje tarp M. Valančiaus ir M. K. Čiurlionio gatvių bei J. Basanavičiaus gatvės prieigose planuojama išsaugoti istorinį gatvės charakterį, išlaikant esamas liepas ir papildant jų alėjas naujais, miestų sąlygoms atsparesniais medžiais. Pėsčiųjų erdves nuo gatvės skirs karpomos kaulenių gyvatvorės.
Ties Z. Sierakausko ir V. Kudirkos gatvių sankirta bus įrengtas nedidelis skveras su dekoratyvinėmis sedulomis, kalninėmis pušimis ir natūralios pievos fragmentais. Šio skvero akcentu taps kalninė guoba – išraiškingas, stambus medis, kuris bus gerai matomas tiek kylant nuo kalno, tiek žvelgiant iš aplinkinių gatvelių. Dar viename skvere ties J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio ir V. Kudirkos gatvių sankirta numatoma sodinti dekoratyvią gausiažiedę obelį, ginalinių klevų grupes bei dekoratyvinių krūmų kompozicijas.
Rangos darbus už 7,34 mln. eurų be PVM atliks UAB „KRS“ – didžiąją jų dalį planuojama užbaigti dar šiais metais.
„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie tokio didelio Vilniaus susisiekimo infrastruktūros projekto, – sako bendrovės „KRS“ generalinis direktorius Paulius Grigas. – Įsipareigojame šią kompleksinę užduotį įgyvendinti atsakingai, kokybiškai ir laiku, kad atnaujinta gatvė tarnautų vilniečiams ilgus metus.“
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