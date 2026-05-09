„Nenorim šiukšlių“: besirenkančius į Antakalnio kapines pasitinka su tualetiniu popieriumi

„Pasakom, kad nenorim šiukšlių. Norim pasakyti, kad padarom švarią Lietuvą, išsivalom nuo šiukšlių“, – BNS teigė paramą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai renkančios organizacijos „Šviesos vilkai“ narys Vidmantas.
Juos pasitiko plakatai: „Ne sovietinei nostalgijai kapinėse“, „Ne okupacijai, ne melui“, „Ukraina nėra derybų įkaitas“.
Paminėti gegužės 9-ąją į kapines žmonės eina gana gausiai. BNS vertinimu, nuo 9 iki 13 val. juose galėjo apsilankyti apie kelis šimtus.
Tiesa, jie popieriaus imti nelinkę, kaip ir nelinkę bendrauti su žurnalistais.
„Šventinė diena“
Vienas raudonų gvazdikų puokštę rankose laikęs vyras jį pasitikusiems rulonus dalinantiesiems sušuko: „Jūs už karą, mes už taiką!“.
„Visur turi būt už taiką, tu už karą, aš už taiką“, – aiškino jis.
Padėti gėlių atėjusi vyresnio amžiaus moteris tikino to negalėjusi padaryti penktadienį, todėl kapinėse besilankanti dabar.
„Esu žmogiškai dėkinga tiems žmonėms, kurie neleido fašizmui išplisti. Aš nunešiau gėles ir mūsų žuvusiems, ir visiems, visų tautybių“, – kalbėjo ji.
Paklausta, kas kaltas dėl karo Ukrainoje, moteris tikino, kad atsakomybė tenka užpuolusiai šaliai – Rusijai.
Tuo metu kitas kapinių lankytojas rankose laikė savo senelio portretą, o iš muzikos kolonėlės leido sovietų karinį maršą.
„Šventinė diena. Čia mano senelis kariavo“, – žurnalistams sakė jis.
Paklaustas, ar norėtų matyti su Rusija ir Baltarusija glaudžiau bendradarbiaujančią Lietuvą, jis atsakė teigiamai.
„Taip, norėčiau, nes mes kaimynai, turim draugaut, o ne kariaut“, – kalbėjo vyras.
„Jaunimas prieš komunizmą“
Po kurio laiko skanduodami šūkį „Lietuva lietuviams“ ir leisdami dūmines petardas prie kapinių pasirodė būrys jaunimo. Jie laikė Lietuvos vėliavas bei plakatą „Jaunimas prieš komunizmą“ ir teigė, jog tokia gegužės 9-osios minėjimas šalyje turėtų būti uždraustas.
„Čia susirinko jaunimas parodyti nepasitenkinimą, kad Lietuvoje dar leidžiama švęsti tokias šventes, kurios glorifikuoja sovietų kariuomenę, ir mes tiesiog atėjome prieš tai protestuoti. Reikia, mano manymu, sekti Latvijos pavyzdžiu, jie jau draudžia švęsti šią šventę ir mes atėjome to išreikšti“, – BNS sakė vienas iš aktyvistų.
Minėti Pergalės dieną žmonės atvyksta į Antakalnio kapines, nes anksčiau čia stovėjo Antrojo pasaulinio karo sovietų karius vaizduojantis figūrinis pilko granito stelas, tačiau prieš keletą metų Vilniaus savivaldybė jį nusprendė nukelti.
Už viešą SSRS nusikaltimų neigimą nuteista Erika Švenčionienė taip pat atvykusi paminėti šios dienos, teigė, jog paslėpti monumentai yra pasityčiojimas iš kareivių.
„Įsivaizduokite – daug drąsos gi nereikia pasityčioti iš kareivio. Daug drąsos nereikia. (...) Bent jau raudonos žvaigždės nuplėšti nedrįso“, – dėdama žvakę ant kapų savo asmeninėje „Facebook“ paskyroje kalbėjo ji.
Tuo metu, žurnalistų paklausta, kodėl atvyko į Antakalnio kapines, E. Švenčionienė atsakė, jog „tikrai ne dėl jūsų“.
Dėjo vainikus
Vilniaus policijos duomenimis, iki 12 val. pradėta viena administracinė teisena dėl nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimo ar demonstravimo.
Į Antakalnio kapines buvo atvykusios ir Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos, prie kapų padėjo vainikus, čia buvo matyti ir Kazachstano vėliavos spalvų juosta apgaubtas vainikas.
Valstybės saugumo departamentas penktadienį pranešė, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti „prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie, tikėtina, bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimtį sovietinių karinių paradų muzika, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų“.
Žvalgyba pažymėjo, kad kapinėse garsiai leidžiama sovietinių karinių maršų muzika yra nederama artimųjų atminimui puoselėti, susikaupti skirtoje sakralinėje erdvėje.
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 metais šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.
Tuo metu Rusija ir kai kurios kitos sovietų valdytos valstybės pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną mini gegužės 9-ąją. Lietuvoje didesni minėjimai šią dieną vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje, kur gyvena gausesnės rusakalbių bendruomenės. Šią datą Kremlius naudoja savo propagandai ir ideologijai skleisti.
Rusija kasmet gegužės 9 dieną mini Antrojo pasaulinio karo Pergalės dieną, surengdama didžiulį karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Kremlius paskelbė vienašales paliaubas penktadieniui ir šeštadieniui, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie paliaubas, kurios turėjo prasidėti gegužės 6 dieną, tačiau nė vienų jų nesilaikyta, šalims kaltinant viena kitą dėl besitęsiančių atakų.
